РИМ. Шарапова дожала Остапенко и вышла в полуфинал

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова пробилась в полуфинал турнира категории Premier, который проходит на грунтовых кортах Рима. Россиянка обыграла Елену Остапенко со счетом 6-7 (6-8), 6-4, 7-5. В решающем сете Шарапова вела в счете - 5-2, но Остапенко отыгралась, но в итоге уступила.
Рим. Четвертьфинал
Мария Шарапова (Россия) - Елена Остапенко (Латвия) 6-7, 6-4, 7-5.
В полуфинале Шарапова сразится с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) – Каролин Гарсия (Франция, 7).
Напомним, украинка Элина Свитолина в двух сетах обыграла Анжелик Кербер и вышла в полуфинал Рима.
Источник — Sport.ua
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Вполне вероятно может такое быть. Шарапова снова стала сотрудничать с Хогстедом, а именно он сделал ее успешным грунтовым игроком. Сейчас она хоть и тяжело, но показывает результат, вот уже добралась до полуфинала. Нашей Элинке с ней будет ой как не просто. Но впереди еще полуфиналы, все может случиться. Шара попадает на кого-то из Халеп-Гарсия, так что хз, чья еще возьмет.
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