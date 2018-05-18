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РИМ. Шарапова дожала Остапенко и вышла в полуфинал

Елена Остапенко по ходу встречи отыграла два матчбола, но все же уступила

  • 18.05.2018 19:24
  • 1696 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Мария Шарапова
© Jimmie48 Photography. Мария Шарапова
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова пробилась в полуфинал турнира категории Premier, который проходит на грунтовых кортах Рима. Россиянка обыграла Елену Остапенко со счетом 6-7 (6-8), 6-4, 7-5. В решающем сете Шарапова вела в счете - 5-2, но Остапенко отыгралась, но в итоге уступила.
 
Рим. Четвертьфинал
Мария Шарапова (Россия) - Елена Остапенко (Латвия) 6-7, 6-4, 7-5.
 
В полуфинале Шарапова сразится с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) – Каролин Гарсия (Франция, 7).
 
Напомним, украинка Элина Свитолина в двух сетах обыграла Анжелик Кербер и вышла в полуфинал Рима.
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 18.05.2018 19:33
    +2
    Ну що ж.. цікаво - вибили Возняцкі, Остапенко, Кербер ще бракує вибити Халеп.. в будь-якому випадку Еліні слід грати в атакуючий теніс і брати першою подачею! Поблажок не буде.
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    B.Borg
    online
    B.Borg, 18.05.2018 19:42
    +1
    Ну, что же. Хоть я и прогнозировал победу Шары, но после тайбрейка, сомневался, хватит ли сил (возраст, знаете ли ). Но есть ещё порох в пороховницах, точнее, мельдоний.
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    mafiozi250
      mafiozi250, 18.05.2018 19:44
    +1
    Хотелось бы финал Свитолина-Шарапова
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    captain2009
    online
      captain2009, 18.05.2018 19:52
    +1
    mafiozi250, 18.05.2018 19:44
    Хотелось бы финал Свитолина-Шарапова

    Вполне вероятно может такое быть. Шарапова снова стала сотрудничать с Хогстедом, а именно он сделал ее успешным грунтовым игроком. Сейчас она хоть и тяжело, но показывает результат, вот уже добралась до полуфинала. Нашей Элинке с ней будет ой как не просто. Но впереди еще полуфиналы, все может случиться. Шара попадает на кого-то из Халеп-Гарсия, так что хз, чья еще возьмет.
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    sunichkin
      sunichkin, 18.05.2018 20:26
    0
    Молодець Марія, але у фіналі програє Еліні.
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    OM27
    online
      OM27, 18.05.2018 20:49
    +1
    sunichkin, 18.05.2018 20:26
    Молодець Марія, але у фіналі програє Еліні.
    У півфіналі програє Сімоні.
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