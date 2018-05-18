РИМ. Шарапова дожала Остапенко и вышла в полуфинал

Этот "Меладзе" таких как ты шутников с прямой ноги шипами в душу бъет))))

Ты считаешь себя нормальным?...

Сейчас хоккей очень выровнялся... посмотрите, кто еще вылетел в четвертьфинале...

Да, а что?

21:03 — Мирослав Басюк

Такое,класно это все,но лучше бы за хоккей взялись и другие игровые виды спорта...а там пропасть

20:51 — Igor Gumeniuk

Хто знає, що в Трнаві сталося, матч Калініної перервано в 3 сеті при рахунку 4:2 на її користь в ...