Петра КВИТОВА: «Не могла представить, что снова буду играть»

Вчера Петра Квитова выиграла престижный турнир в Мадриде, обыграв в финале Кики Бертенс. Для чешки это пятый выигранный турнир после тяжелейшей травмы руки, полученной в декабре 2016 года.

Квитова очень рада, что снова начала побеждать:

«Каждый титул – это новая история. И то что я выиграла уже пять титулов – это невероятно.

Я знаю, что сезон-2011 был прекрасным, но для меня этот более особенный. Я не могла представить, что снова буду играть, но выиграла уже пять титулов. Это будто сон. Это не по-настоящему.

Прошлогодняя победа в Бирмингеме – когда я вернулась на траве, играла в любимую игру – отличалась от остальных четырех титулов. В Праге я играла и победила дома – это особенный момент.

Мадрид – это крупный грунтовый турнир. В Дохе я обыграла много топ-теннисисток, а в Санкт-Петербурге попросила wild card после не очень хорошего выступления на Australian Open. Да, все турниры разные».