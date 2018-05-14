Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Петра КВИТОВА: «Не могла представить, что снова буду играть»

Петра Квитова рада, что вернулась на высочайший уровень

  • 14.05.2018 16:28
  • 57 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Петра Квитова
© Getty Images. Петра Квитова

Вчера Петра Квитова выиграла престижный турнир в Мадриде, обыграв в финале Кики Бертенс. Для чешки это пятый выигранный турнир после тяжелейшей травмы руки, полученной в декабре 2016 года.

Квитова очень рада, что снова начала побеждать:

«Каждый титул – это новая история. И то что я выиграла уже пять титулов – это невероятно.

Я знаю, что сезон-2011 был прекрасным, но для меня этот более особенный. Я не могла представить, что снова буду играть, но выиграла уже пять титулов. Это будто сон. Это не по-настоящему.

Прошлогодняя победа в Бирмингеме – когда я вернулась на траве, играла в любимую игру – отличалась от остальных четырех титулов. В Праге я играла и победила дома – это особенный момент.

Мадрид – это крупный грунтовый турнир. В Дохе я обыграла много топ-теннисисток, а в Санкт-Петербурге попросила wild card после не очень хорошего выступления на Australian Open. Да, все турниры разные».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.