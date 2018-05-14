Петра КВИТОВА: «Не могла представить, что снова буду играть»

Вчера Петра Квитова выиграла престижный турнир в Мадриде, обыграв в финале Кики Бертенс. Для чешки это пятый выигранный турнир после тяжелейшей травмы руки, полученной в декабре 2016 года.
Квитова очень рада, что снова начала побеждать:
«Каждый титул – это новая история. И то что я выиграла уже пять титулов – это невероятно.
Я знаю, что сезон-2011 был прекрасным, но для меня этот более особенный. Я не могла представить, что снова буду играть, но выиграла уже пять титулов. Это будто сон. Это не по-настоящему.
Прошлогодняя победа в Бирмингеме – когда я вернулась на траве, играла в любимую игру – отличалась от остальных четырех титулов. В Праге я играла и победила дома – это особенный момент.
Мадрид – это крупный грунтовый турнир. В Дохе я обыграла много топ-теннисисток, а в Санкт-Петербурге попросила wild card после не очень хорошего выступления на Australian Open. Да, все турниры разные».
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