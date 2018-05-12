Мадрид. Квитова стала трехкратной победительницей турнира

Чешская теннисистка Петра Квитова выиграла грунтовый турнир серии Premier Mandatory в Мадриде. В финале экс-вторая ракетка мира в трех сетах обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс. Поединок продолжался почти 3 часа.
Мадрид. Финал
Петра Квитова (Чехия) − Кики Бертенс (Нидерланды) − 7:6(6), 4:6, 6:3
Эта победа стала для Квитовой третьей в Мадриде. Ранее она выигрывала данный турнир в 2011 и 2015 годах.
В текущем сезоне Петра завоевала уже четвертый трофей (Premier в Санкт-Петерберге, Premier 5 в Дохе и WTA International в Праге) и сейчас имеет 11 выигрышных матчей подряд в Туре.
С новой недели чешская теннисистка поднимется на 2 позиции в мировом рейтинге и станет восьмой, в Чемпионской гонке она вышла на вторую позицию, впереди только Возняцки.
Кики Бертенс поднимется на 5 мест в рейтинге WTA и станет 15-й (личный рекорд), в Чемпионской гонке нидерландка станет 11-й.
Источник — Sport.ua
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