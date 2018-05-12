Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мадрид. Квитова стала трехкратной победительницей турнира

В финале чешка обыграла Кики Бертенс из Нидерландов

  • 12.05.2018 22:50
  • 628 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Петра Квитова
© Jimmie48 Photography. Петра Квитова

Чешская теннисистка Петра Квитова выиграла грунтовый турнир серии Premier Mandatory в Мадриде. В финале экс-вторая ракетка мира в трех сетах обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс. Поединок продолжался почти 3 часа.

Мадрид. Финал
Петра Квитова (Чехия) − Кики Бертенс (Нидерланды) − 7:6(6), 4:6, 6:3



Эта победа стала для Квитовой третьей в Мадриде. Ранее она выигрывала данный турнир в 2011 и 2015 годах.

В текущем сезоне Петра завоевала уже четвертый трофей (Premier в Санкт-Петерберге, Premier 5 в Дохе и WTA International в Праге) и сейчас имеет 11 выигрышных матчей подряд в Туре.

С новой недели чешская теннисистка поднимется на 2 позиции в мировом рейтинге и станет восьмой, в Чемпионской гонке она вышла на вторую позицию, впереди только Возняцки.

Кики Бертенс поднимется на 5 мест в рейтинге WTA и станет 15-й (личный рекорд), в Чемпионской гонке нидерландка станет 11-й.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vscevfitlibt
    online
      vscevfitlibt, 12.05.2018 23:04
    -1
    походу чешка сейчас самая стабильная тенисистка.если так пойдет станет первой ракеткой
    Ссылка
    vscevfitlibt
    online
      vscevfitlibt, 12.05.2018 23:05
    -4
    а малая кастюк после проигрыша в мадриде в подполье ушла в риме ее нету
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.