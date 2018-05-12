Мадрид. Квитова стала трехкратной победительницей турнира

Дно, пробиваем не только в гандболе и хоккее, теперь очередь волейбола.

23:57 — Footbolboy

Представители Вереса в Лозане свидетельствовали против Динамо, а завтра неявкой на матч делают кр...

23:56 — ZAKARPATFAN (Ужгород)

З чемпіонством нас друзі!!! Завтра буду в Уельсі, в Сноудонських горах свій деньчік відзначати і ...

23:49 — vitaha33

Нічого, що Верес протащив в упл ваша шавка Павелко, і в питанні маріка верес голосував проти Дина...

23:48 — Vadim-vvn

и спасибо скажите президенту, за неприезд в марик, хотя не факт, что там победили бы

23:47 — Vadim-vvn

в каких кабинетах? умейте проигрывать. шахтер все решающие игры выиграл, а вы довольствуйтесь поб...

23:43 — dinamoliga

У Шахтера видать уже на роду написано завоевывать чемпионства с помощью кабинетов