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Петра Квитова – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального поединка на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде

  • 12.05.2018 13:03
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Jimmie48 Photography. Петра Квитова
© Jimmie48 Photography. Петра Квитова

Сегодня, 12 мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде состоится финальный поединок WTA, в котором встретятся представительница Чехии Петра Квитова и Кики Бертенс из Нидерландов

Поединок будет сыгран третьим запуском на корте им. Маноло Сантаны. Встреча начнется не ранее 19:30 по Киеву.

Букмекеры больше верят в победу Квитовой − 1,7, коэффициент на Бертенс выше − 2,35. Счет личных встреч в пользу Петры − 1:0. Единственный раз чешка обыгрывала нидерландку в первом круге Уимблдона-2015.

Напомним, в полуфинале Петра Квитова одолела Каролину Плишкову, а Кики Бертенс легко справилась с Каролин Гарсией.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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