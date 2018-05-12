Петра Квитова – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 12 мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде состоится финальный поединок WTA, в котором встретятся представительница Чехии Петра Квитова и Кики Бертенс из Нидерландов



Поединок будет сыгран третьим запуском на корте им. Маноло Сантаны. Встреча начнется не ранее 19:30 по Киеву.



Букмекеры больше верят в победу Квитовой − 1,7, коэффициент на Бертенс выше − 2,35. Счет личных встреч в пользу Петры − 1:0. Единственный раз чешка обыгрывала нидерландку в первом круге Уимблдона-2015.



Напомним, в полуфинале Петра Квитова одолела Каролину Плишкову, а Кики Бертенс легко справилась с Каролин Гарсией.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.