Мадрид. Бертенс легко обыграла Гарсию и стала первой финалисткой

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс вышла в финал грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. В 1/4 финала победительница недавнего турнира в Чальстоне оказалась сильнее француженки Каролин Гарсии.



Мадрид. Четвертьфинал

Каролин Гарсия (Франция) − Кики Бертенс (Нидерланды) − 2:6, 2:6





Вторая финалистка определится в поединке Петра Квитова − Каролина Плишкова.



Поражение Гарсии означает, что Элина Свитолина точно останется в топ-5 мирового рейтинга по итогам Мадрида. На данный момент украинка четвертая, обойти ее может только Плишкова, если обыграет Квитову в полуфинале.



Бертенс обновит личный рекорд в рейтинге WTA − с новой недели она дебютирует в топ-15. Победа позволит ей обогнать Анжелик Кербер и стать 12-й.