Мадрид. Бертенс легко обыграла Гарсию и стала первой финалисткой

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс вышла в финал грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. В 1/4 финала победительница недавнего турнира в Чальстоне оказалась сильнее француженки Каролин Гарсии.
Мадрид. Четвертьфинал
Каролин Гарсия (Франция) − Кики Бертенс (Нидерланды) − 2:6, 2:6
Вторая финалистка определится в поединке Петра Квитова − Каролина Плишкова.
Поражение Гарсии означает, что Элина Свитолина точно останется в топ-5 мирового рейтинга по итогам Мадрида. На данный момент украинка четвертая, обойти ее может только Плишкова, если обыграет Квитову в полуфинале.
Бертенс обновит личный рекорд в рейтинге WTA − с новой недели она дебютирует в топ-15. Победа позволит ей обогнать Анжелик Кербер и стать 12-й.
Источник — Sport.ua
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