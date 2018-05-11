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Мадрид. Бертенс легко обыграла Гарсию и стала первой финалисткой

В финале представительница Нидерландов встретится с одной из чешек

  • 11.05.2018 18:15
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Getty Images. Кики Бертенс
© Getty Images. Кики Бертенс

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс вышла в финал грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. В 1/4 финала победительница недавнего турнира в Чальстоне оказалась сильнее француженки Каролин Гарсии.

Мадрид. Четвертьфинал
Каролин Гарсия (Франция) − Кики Бертенс (Нидерланды) − 2:6, 2:6



Вторая финалистка определится в поединке Петра Квитова − Каролина Плишкова.

Поражение Гарсии означает, что Элина Свитолина точно останется в топ-5 мирового рейтинга по итогам Мадрида. На данный момент украинка четвертая, обойти ее может только Плишкова, если обыграет Квитову в полуфинале.

Бертенс обновит личный рекорд в рейтинге WTA − с новой недели она дебютирует в топ-15. Победа позволит ей обогнать Анжелик Кербер и стать 12-й.

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Источник — Sport.ua

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