Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Каролина Плишкова – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального поединка на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде

  • 11.05.2018 14:31
  • 192 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Петра Квитова
© Getty Images. Петра Квитова

Сегодня, 11 мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде состоится второй полуфинальный поединок WTA, в котором встретятся чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова.

Поединок будет сыгран четвертым запуском на корте им. Маноло Сантаны. Встреча начнется не ранее 21:00 по Киеву.

Букмекеры немного больше верят в победу Квитовой − 1,92, коэффициент на Плишкову чуть выше − 2,02. Счет личных встреч в пользу Петры − 2:0. Последний раз теннисистки играли между собой в 2015 году в Сиднее.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.