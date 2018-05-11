Каролина Плишкова – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 11 мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде состоится второй полуфинальный поединок WTA, в котором встретятся чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова.



Поединок будет сыгран четвертым запуском на корте им. Маноло Сантаны. Встреча начнется не ранее 21:00 по Киеву.



Букмекеры немного больше верят в победу Квитовой − 1,92, коэффициент на Плишкову чуть выше − 2,02. Счет личных встреч в пользу Петры − 2:0. Последний раз теннисистки играли между собой в 2015 году в Сиднее.



Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.