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Мадрид. Квитова сыграет с Бертенс в финале

Элина Свитолина останется четвертой ракеткой мира

  • 11.05.2018 23:05
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Getty Images. Петра Квитова
© Getty Images. Петра Квитова

Во втором полуфинале грунтового турнира в Мадриде встречались две чешки - Петра Квитова и Каролина Плишкова.

В чешском дерби сильнее оказалась Квитова, которая победила в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 46 минут.

Для Петры эта победа стала 10-й подряд. Она вышла в свой четвертый финал в текущем сезоне.

1/2 финала

Каролина Плишкова (Чехия) – Петра Квитова (Чехия) – 6:7 (4), 3:6

В финале Квитова сыграет с Кики Бертенс, которая ранее обыграла Каролин Гарсию.

Победа Квитовой над Плишковой означает, что Элина Свитолина сохранит четвертую строчку в рейтинге WTA.

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Источник — Sport.ua

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