Мадрид. Квитова сыграет с Бертенс в финале

Во втором полуфинале грунтового турнира в Мадриде встречались две чешки - Петра Квитова и Каролина Плишкова.
В чешском дерби сильнее оказалась Квитова, которая победила в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 46 минут.
Для Петры эта победа стала 10-й подряд. Она вышла в свой четвертый финал в текущем сезоне.
1/2 финала
Каролина Плишкова (Чехия) – Петра Квитова (Чехия) – 6:7 (4), 3:6
В финале Квитова сыграет с Кики Бертенс, которая ранее обыграла Каролин Гарсию.
Победа Квитовой над Плишковой означает, что Элина Свитолина сохранит четвертую строчку в рейтинге WTA.
Источник — Sport.ua
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