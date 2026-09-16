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WTA
16 сентября 2026, 06:01 | Обновлено 16 сентября 2026, 06:02
176
0

КОСТЮК: «Турнир в Гвадалахаре отличается, он проходит на большой высоте»

Марта поделилась эмоциями перед стартом на мексиканском пятисотнике

16 сентября 2026, 06:01 | Обновлено 16 сентября 2026, 06:02
176
0
КОСТЮК: «Турнир в Гвадалахаре отличается, он проходит на большой высоте»
WTA. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 10) поделилась эмоциями и ожиданиями от выступлений на турнире WTA 500 в Гвадалахаре:

«Дебют в топ-10? Я так счастлива, потому что сегодня мой первый официальный день в десятке лучших, и я уже получила столько сообщений. Мне определенно нравится это после всей проделанной нами тяжелой работы, и я с нетерпением жду, что нас ждет теперь.

Думаю, что независимо от посева, все девушки здесь, в Гвадалахаре – отличные теннисистки. Единственное, что я стараюсь делать, это выкладываться на 100% и смотреть, как все сложится, не имея никаких конкретных ожиданий от этого турнира.

Мне нравится то, что этот турнир немного отличается от всех других, в которых мы участвуем, потому что он проходит на большой высоте, а таких турниров у нас не так много. У меня остались прекрасные воспоминания: однажды я играла на юниорском турнире на большой высоте, это был фантастический опыт, и здесь то же самое. Кроме того, я люблю мексиканских болельщиков. Думаю, они очень страстные, и я всегда чувствовала себя здесь очень желанной гостьей. Еще до приезда я видела много сообщений от людей в интернете, в которых говорилось: «Мы так рады видеть вас в Гвадалахаре», а на других турнирах такого обычно не бывает, поэтому я очень рада этому.

Мое празднование [фляк]? Мне кажется, я так праздновала победы, когда выигрывала титулы в детстве. Я занималась акробатикой, так что это запомнилось мне надолго. Потом я забыла об этом, и это неожиданно вспомнилось в Мадриде, потому что интервьюер напомнил мне об этом. И да, это имеет особое значение. Это то, что я могу сделать, чего, я думаю, мало кто из игроков может. Я рада снова это сделать, но только когда выиграю турнир Grand Slam.

Олимпийская чемпионка, первая ракетка или турнир Grand Slam? Это интересный вопрос. Думаю, очень сложно достичь первого места в рейтинге WTA, не выиграв турнир Grand Slam. Поэтому я бы предпочла выиграть мейджор. Да, это для меня важнее».

Костюк, которая посеяна под первым номером, стартует в Гвадалахаре матчем 1/8 финала против Тейлор Таунсенд. Встреча состоится в ночь на 17 сентября и начнется в 02:00 по Киеву.

Пятисотник в Гвадалахаре проходит примерно на 1550–1600 метров над уровнем моря.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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