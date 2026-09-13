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  4. Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Финал US Open 2026. Видеообзор матча
US Open
13 сентября 2026, 05:17 |
232
0

Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Финал US Open 2026. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Открытого чемпионата США 2026

13 сентября 2026, 05:17 |
232
0
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Финал US Open 2026. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей Открытого чемпионата США 2026, переиграв в финале Арину Соболенко.

Рыбакина одержала победу в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 6:2 за 2 часа и 21 минуту. Елена в восьмой раз одолела Арину в 18 очных противостояниях.

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В обновленном рейтинге WTA Рыбакина поднимется на первое место в рейтинге WTA, а Соболенко опустится на вторую позицию.

Елена завоевала третий трофей мейджоров. На ее счету также титулы Уимблдона-2022 и Australian Open 2026.

US Open 2026. Финал

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 4:6, 7:5, 2:6

Видеообзор матча

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Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Елена Рыбакина Арина Соболенко теннисные видеообзоры видео US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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