Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соболенко после поражения в финале USO разбила ракетку и послала оператора
US Open
13 сентября 2026, 02:11 |
448
0

Соболенко после поражения в финале USO разбила ракетку и послала оператора

В ночь на 13 сентября Елена Рыбакина стала победительницей Открытого чемпионата США

13 сентября 2026, 02:11 |
448
0
Соболенко после поражения в финале USO разбила ракетку и послала оператора
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Нейтральная» Арина Соболенко в стандартном для себя стиле не стала сдерживать эмоции после поражения от Елены Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США 2026.

После завершения поединка Соболенко разбила ракетку об корт, пока Рыбакина праздновала победу и благодарила болельщиков за поддержку.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вскоре, во время подготовки к церемонии награждения, оператор направил камеру на Соболенко и ее команду, а Арина ответила «взаимностью», послав его.

С понедельника Соболенко лишится первого места в рейтинге WTA – Рыбакина станет лидером женского Тура.

ВИДЕО. Соболенко после поражения в финале USO разбила ракетку и послала оператора

По теме:
Рыбакина дожала Соболенко в финале US Open 2026 и завоевала трофей
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Н. Киченок вышла в финал отбора Гвадалахары, выиграв тай-брейк на 22 очка
Арина Соболенко Елена Рыбакина US Open 2026 видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Он его победит. Этот парень становится лучше»
Бокс | 12 сентября 2026, 04:12 1
Майк ТАЙСОН: «Он его победит. Этот парень становится лучше»
Майк ТАЙСОН: «Он его победит. Этот парень становится лучше»

Супертяж – о поединке Гарсия – Бенн

Впервые с начала войны. В УЕФА приняли позорное решение в отношении россиян
Футбол | 12 сентября 2026, 07:48 34
Впервые с начала войны. В УЕФА приняли позорное решение в отношении россиян
Впервые с начала войны. В УЕФА приняли позорное решение в отношении россиян

Клубам из РФ предусмотрены места в следующем сезоне еврокубков

Переговоры подходят к концу. В Динамо определились с новым тренером
Футбол | 12.09.2026, 19:26
Переговоры подходят к концу. В Динамо определились с новым тренером
Переговоры подходят к концу. В Динамо определились с новым тренером
Белинская в отборе к WTA 500 в Гвадалахаре взяла 5 геймов у 228-й ракетки
Теннис | 12.09.2026, 20:25
Белинская в отборе к WTA 500 в Гвадалахаре взяла 5 геймов у 228-й ракетки
Белинская в отборе к WTA 500 в Гвадалахаре взяла 5 геймов у 228-й ракетки
Энрике выступил с заявлением о Забарном после его ошибки в Лиге чемпионов
Футбол | 12.09.2026, 21:48
Энрике выступил с заявлением о Забарном после его ошибки в Лиге чемпионов
Энрике выступил с заявлением о Забарном после его ошибки в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный испанский тренер ответил на предложение возглавить Динамо
Известный испанский тренер ответил на предложение возглавить Динамо
12.09.2026, 12:22 3
Футбол
В команде Усика нашли виновного в поражении Итаумы от Хрговича
В команде Усика нашли виновного в поражении Итаумы от Хрговича
11.09.2026, 09:28 2
Бокс
Девушка Мудрика показала на весь мир свое отношение к Украине
Девушка Мудрика показала на весь мир свое отношение к Украине
11.09.2026, 08:02 15
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Это безумие, ведь ничего не изменилось»
Ярослава МАГУЧИХ: «Это безумие, ведь ничего не изменилось»
11.09.2026, 05:44 17
Другие виды
В Британии уничтожили Джошуа и вспомнили об Усике
В Британии уничтожили Джошуа и вспомнили об Усике
11.09.2026, 02:44 2
Бокс
Иностранный тренер ответил Динамо на щедрое предложение. Решение принято
Иностранный тренер ответил Динамо на щедрое предложение. Решение принято
11.09.2026, 09:05 12
Футбол
Сборная Украины победила Португалию и сенсационно стала чемпионом мира!
Сборная Украины победила Португалию и сенсационно стала чемпионом мира!
11.09.2026, 10:37 10
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ после 1-го тура. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица ЛЧ после 1-го тура. Какое место занимает Шахтер?
11.09.2026, 06:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем