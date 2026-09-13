«Нейтральная» Арина Соболенко в стандартном для себя стиле не стала сдерживать эмоции после поражения от Елены Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США 2026.

После завершения поединка Соболенко разбила ракетку об корт, пока Рыбакина праздновала победу и благодарила болельщиков за поддержку.

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Вскоре, во время подготовки к церемонии награждения, оператор направил камеру на Соболенко и ее команду, а Арина ответила «взаимностью», послав его.

С понедельника Соболенко лишится первого места в рейтинге WTA – Рыбакина станет лидером женского Тура.

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ВИДЕО. Соболенко после поражения в финале USO разбила ракетку и послала оператора