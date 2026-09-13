Соболенко после поражения в финале USO разбила ракетку и послала оператора
В ночь на 13 сентября Елена Рыбакина стала победительницей Открытого чемпионата США
«Нейтральная» Арина Соболенко в стандартном для себя стиле не стала сдерживать эмоции после поражения от Елены Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США 2026.
После завершения поединка Соболенко разбила ракетку об корт, пока Рыбакина праздновала победу и благодарила болельщиков за поддержку.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Вскоре, во время подготовки к церемонии награждения, оператор направил камеру на Соболенко и ее команду, а Арина ответила «взаимностью», послав его.
С понедельника Соболенко лишится первого места в рейтинге WTA – Рыбакина станет лидером женского Тура.
ВИДЕО. Соболенко после поражения в финале USO разбила ракетку и послала оператора
Aryna Sabalenka destruyó su raqueta tras perder la final del US Open. pic.twitter.com/pBwbhadA3y— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 12, 2026
Sabalenka said f*** off😬 pic.twitter.com/rS8Bjp8A6q— K (@bethdutton_k) September 12, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Супертяж – о поединке Гарсия – Бенн
Клубам из РФ предусмотрены места в следующем сезоне еврокубков