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  4. Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал US Open 2026
US Open
12 сентября 2026, 17:25 |
1314
0

Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал US Open 2026

Поединок за трофей американского мейджора начнется 12 сентября в 23:00 по Киеву

12 сентября 2026, 17:25 |
1314
0
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
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12 сентября на Открытом чемпионате США состоится финал в женском разряде, между собой сыграют Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (WTA 2).

Начало встречи запланировано на 23:00 по киевскому времени.

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Арина Соболенко

Белорусская «нейтралка» пока что является первой ракеткой мира, но независимо от исхода финала, она уступит свое место на вершине предстоящей сопернице. Соболенко в этом сезоне не играла стабильно, хотя начинала хорошо, взяла трофеи в Брисбене, Майами, Индиан-Уэллс, дошла до финала Открытого чемпионата Австралии.

Спортсменка в текущем сезоне не выиграла ни одного турнира Grand Slam, предстоящий финал мейджора станет вторым в году. На нынешнем US Open, у теннисистки был только один тяжелый матч, против чешки Носковой в четвертьфинале – 7:6, 3:6, 7:6, в решающей третьей партии удалось отыграться с 2:4. Всех других соперниц удалось пройти в двух партиях: Осорио Серрано – 6:2, 6:4, Яценко – 6:1, 6:1, Рахимову – 6:3, 6:4, Таунсенд – 6:4, 6:3, Пегулу – 7:5, 6:2.

Елена Рыбакина

Нельзя назвать ровным этот сезон и для Рыбакиной, которая возглавит мировой рейтинг на следующей неделе. Спортсменка выиграла Открытый чемпионат Австралии и взяла титул в Штутгарте. Также можно отметить финалы в Индиан-Уэллс и Торонто.

Здесь теннисистка начала с победы над американкой Фродин – 6:3, 6:2, потом прошла испанку Бузас Манейро – 6:2, 6:4. Непростым получился матч против украинки Стародубцевой – 7:6, 6:3, также была победа над известной японкой Осакой – 6:1, 6:4. Только в трех партиях Рыбакина одолела китаянку Чжэн – 3:6, 6:1, 6:4. В полуфинале была тяжелая победа над американской надеждой Коко Гауфф – 3:6, 6:4, 6:4.

Личные встречи

У теннисисток большая история очных противостояний, целых 17 матчей, пока Соболенко ведет 10:7. Только в этом сезоне спортсменки пересекались трижды, в финале австралийского шлема выиграла Рыбакина, но потом белоруска взяла реванш, выиграв в финале Индиан-Уэллс и полуфинале Майами.

Прогноз

Встречаются лидеры мирового рейтинга, так что теннис топ-уровня гарантирован. Минимальным фаворитом на бумаге считается Соболенко, хотя есть большая вероятность затяжного матча.

Многое будет зависеть от настроя и физического состояния в день игры. Я считаю проходимой ставку на тотал больше 22,5 геймов за 1,81.

Прогноз Sport.ua
Арина Соболенко
12.09.2026 -
23:00
Елена Рыбакина
Тотал больше 22.5 1.81 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 21.11.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Арина Соболенко Елена Рыбакина US Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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