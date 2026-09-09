Соболева повесила баранку 5-й сеяной и вышла в 1/4 финала WTA 125 в Монтре

В 1/4 финала Анастасия сыграет либо с Алиной Гранвер, либо с Номой Нохе Акуге.

На старте турнира Соболева одержала непростую победу над Миной Ходжич.

Это была первая очная встреча соперниц. Анастасия переиграла Андреа за 1 час и 11 минут.

Во втором раунде украинка обыграла пятую сеяную Андреа Ласаро Гарсию (Испания, WTA 142) в двух сетах, повесив баранку в первой партии – 6:0, 6:3.

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 194) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Монтре , Швейцария.

Sport.ua

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