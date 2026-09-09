Соболева повесила баранку 5-й сеяной и вышла в 1/4 финала WTA 125 в Монтре
Анастасия обыграла Андреа Ласаро Гарсию в двух сетах в матче 1/8 финала
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 194) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Монтре, Швейцария.
Во втором раунде украинка обыграла пятую сеяную Андреа Ласаро Гарсию (Испания, WTA 142) в двух сетах, повесив баранку в первой партии – 6:0, 6:3.
Это была первая очная встреча соперниц. Анастасия переиграла Андреа за 1 час и 11 минут.
Для украинки это третий выход в четвертьфинал соревнований категории WTA 125.
На старте турнира Соболева одержала непростую победу над Миной Ходжич.
В 1/4 финала Анастасия сыграет либо с Алиной Гранвер, либо с Номой Нохе Акуге.
WTA 125 Монтре. Грунт, 1/8 финала
Андреа Ласаро Гарсия [5] – Анастасия Соболева – 0:6, 3:6
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