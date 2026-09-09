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  4. Соболева повесила баранку 5-й сеяной и вышла в 1/4 финала WTA 125 в Монтре
WTA
09 сентября 2026, 19:23 | Обновлено 09 сентября 2026, 19:28
86
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Соболева повесила баранку 5-й сеяной и вышла в 1/4 финала WTA 125 в Монтре

Анастасия обыграла Андреа Ласаро Гарсию в двух сетах в матче 1/8 финала

09 сентября 2026, 19:23 | Обновлено 09 сентября 2026, 19:28
86
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Соболева повесила баранку 5-й сеяной и вышла в 1/4 финала WTA 125 в Монтре
Getty Images/Global Images Ukraine. Анасатсия Соболева
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 194) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Монтре, Швейцария.

Во втором раунде украинка обыграла пятую сеяную Андреа Ласаро Гарсию (Испания, WTA 142) в двух сетах, повесив баранку в первой партии – 6:0, 6:3.

Это была первая очная встреча соперниц. Анастасия переиграла Андреа за 1 час и 11 минут.

Для украинки это третий выход в четвертьфинал соревнований категории WTA 125.

На старте турнира Соболева одержала непростую победу над Миной Ходжич.

В 1/4 финала Анастасия сыграет либо с Алиной Гранвер, либо с Номой Нохе Акуге.

WTA 125 Монтре. Грунт, 1/8 финала

Андреа Ласаро Гарсия [5] – Анастасия Соболева – 0:6, 3:6

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Анастасия Соболева Андреа Ласаро Гарсия WTA Монтре Нома Ноха Акуге
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Молодець!Показала дуже добрий рівень гри!Хай щастить у наступному матчі!
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