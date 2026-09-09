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  4. Мирра Андреева – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
09 сентября 2026, 16:03 |
73
0

Мирра Андреева – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2026

09 сентября 2026, 16:03 |
73
0
Мирра Андреева – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
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9 сентября Мирра Андреева (WTA 5) и Коко Гауфф (США, WTA 4) сыграют друг с другом в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США 2026.

Поединок Гауфф против «нейтралки» состоится вторым запуском на Arthur Ashe Stadium после игры Чжэн – Рыбакина. Ориентировочное время начала встречи – 20:00 по Киеву.

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Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 5:0 в пользу Коко.

Победительница поединка в полуфинале сыграет либо с Чжэн Циньвень, либо с Еленой Рыбакиной.

Видеоплеер будет добавлен позже...

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Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 9 сентября
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Мирра Андреева Коко Гауфф смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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