Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. АЛЬКАРАС: «Я ухожу с корта счастливым. Иду с улыбкой и, главное, здоровым»
US Open
09 сентября 2026, 13:36 | Обновлено 09 сентября 2026, 13:40
419
1

АЛЬКАРАС: «Я ухожу с корта счастливым. Иду с улыбкой и, главное, здоровым»

Карлос прокомментировал поражение от Бена Шелтона в четвертьфинале US Open 2026

09 сентября 2026, 13:36 | Обновлено 09 сентября 2026, 13:40
419
1 Comments
АЛЬКАРАС: «Я ухожу с корта счастливым. Иду с улыбкой и, главное, здоровым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Испанский теннисист Карлос Алькарас завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.

Алькарас прокомментировал поражение от Бена Шелтона в четвертьфинале US Open:

«Еще до начала турнира я говорил, что моя цель – приехать сюда, соревноваться, играть такие матчи и оставаться здоровым. Матч получился близким, очень близким. Я не собираюсь огорчаться из-за поражения. Я счастлив и горжусь тем, как боролся.

После третьего сета я физически чувствовал усталость, но сумел заставить себя продолжать и обрести дополнительные силы. И в пятом сете я начал чувствовать себя все лучше и лучше. Но сегодня я играл против соперника, который в такой день – настоящий зверь. Шелтон – невероятный и очень мощный игрок. Он отлично сыграл во всех ситуациях, поэтому нужно отдать ему должное.

Я ухожу с корта счастливым. Иду с улыбкой и, главное, здоровым. Именно этого я и хотел».

Для Алькараса US Open стал первым турниром на котором испанец сыграл после длительного восстановления из-за травмы запястья, которую он получил в апреле месяце на пятисотнике в Барселоне.

По теме:
Бен Шелтон – Карлос Алькарас. Вылет действующего чемпиона USO. Видеообзор
Алькарас – out. Определена первая пара полуфинала US Open 2026
Действующий чемпион Алькарас проиграл на супертайбрейке и покинул US Open
Карлос Алькарас (теннисист) Бен Шелтон US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алексей Гуцуляк получил роскошное предложение с большим чеком
Футбол | 09 сентября 2026, 08:39 10
Алексей Гуцуляк получил роскошное предложение с большим чеком
Алексей Гуцуляк получил роскошное предложение с большим чеком

Футболиста ждут на Ближнем Востоке

Пегула вырвала победу у Наварро и пробилась в полуфинал US Open 2026
Теннис | 09 сентября 2026, 05:45 1
Пегула вырвала победу у Наварро и пробилась в полуфинал US Open 2026
Пегула вырвала победу у Наварро и пробилась в полуфинал US Open 2026

Джессика в трех сетах справилась с Эммой Наварро в матче 1/4 финала мейджора

Шахтер получил официальное предложение перед стартом Лиги чемпионов
Футбол | 09.09.2026, 08:05
Шахтер получил официальное предложение перед стартом Лиги чемпионов
Шахтер получил официальное предложение перед стартом Лиги чемпионов
Александр УСИК: «Мы проведем бой. Это хорошие деньги»
Бокс | 09.09.2026, 04:19
Александр УСИК: «Мы проведем бой. Это хорошие деньги»
Александр УСИК: «Мы проведем бой. Это хорошие деньги»
Усик дал официальный ответ Фьюри. Александр принял решение
Бокс | 09.09.2026, 12:19
Усик дал официальный ответ Фьюри. Александр принял решение
Усик дал официальный ответ Фьюри. Александр принял решение
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вамос, Карлос. Перемоги ще прийдуть. Наступного сезону, аби були здоровими ти, Янік, Бен і тоді буде ще цінніше взяти шолом
Ответить
-1
Популярные новости
Динамо указало на дверь 16 футболистам. Известно, сколько клуб заработал
Динамо указало на дверь 16 футболистам. Известно, сколько клуб заработал
09.09.2026, 07:48 17
Футбол
Грандиозный бой отменен. Александр Усик получил новый вызов
Грандиозный бой отменен. Александр Усик получил новый вызов
07.09.2026, 10:37 12
Бокс
Хвича Кварацхелия определился с клубом, где продолжит карьеру
Хвича Кварацхелия определился с клубом, где продолжит карьеру
07.09.2026, 08:04 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это, безусловно, лучший боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это, безусловно, лучший боксер»
08.09.2026, 08:53 1
Бокс
Мозесу Итауме официально запретили выходить на ринг
Мозесу Итауме официально запретили выходить на ринг
07.09.2026, 09:12
Бокс
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
08.09.2026, 00:44
Бокс
Пришел в Динамо вместе с Сабо. Умер именитый украинский вратарь
Пришел в Динамо вместе с Сабо. Умер именитый украинский вратарь
08.09.2026, 16:33 2
Футбол
Известный украинский тренер и соратник Маркевича уехал работать в россию
Известный украинский тренер и соратник Маркевича уехал работать в россию
09.09.2026, 07:08 88
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем