АЛЬКАРАС: «Я ухожу с корта счастливым. Иду с улыбкой и, главное, здоровым»
Карлос прокомментировал поражение от Бена Шелтона в четвертьфинале US Open 2026
Испанский теннисист Карлос Алькарас завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.
Алькарас прокомментировал поражение от Бена Шелтона в четвертьфинале US Open:
«Еще до начала турнира я говорил, что моя цель – приехать сюда, соревноваться, играть такие матчи и оставаться здоровым. Матч получился близким, очень близким. Я не собираюсь огорчаться из-за поражения. Я счастлив и горжусь тем, как боролся.
После третьего сета я физически чувствовал усталость, но сумел заставить себя продолжать и обрести дополнительные силы. И в пятом сете я начал чувствовать себя все лучше и лучше. Но сегодня я играл против соперника, который в такой день – настоящий зверь. Шелтон – невероятный и очень мощный игрок. Он отлично сыграл во всех ситуациях, поэтому нужно отдать ему должное.
Я ухожу с корта счастливым. Иду с улыбкой и, главное, здоровым. Именно этого я и хотел».
Для Алькараса US Open стал первым турниром на котором испанец сыграл после длительного восстановления из-за травмы запястья, которую он получил в апреле месяце на пятисотнике в Барселоне.
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