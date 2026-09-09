Две украинки сыграют в 1/8 финала парного разряда на юниорском US Open 2026

Две украинские теннисистки – Полина Скляр и Антонина Сушкова – успешно преодолели стартовый раунд парного разряда на юниорском Открытом чемпионате США 2026.

Скляр играет в одном дуэте с представительницей Ямайки Алиссей Джеймс. В первом круге они одолели Эмили Викторию Айгельсбах (Германия) и Анну Пихер (Австрия). Далее Полина и Алисса встретятся с Даниэллой Бриттон (Великобритания) и Теей Ковачевич (Босния и Герцеговина).

Сушкова выступает вместе с Мааей Раджешваран Ревати из Индии. На старте слэма Антонина и Маая справились с Эмери Комбс (США) и Оливией де лос Рейес (США). Во втором круге их соперницами будут пятые сеяные Яна Ковачкова (Чехия) и Катерина Зайчикова (Чехия).

Еще одна украинка – София Белинская – покинула US Open, вместе с Надей Лагаев (Канада) проиграв в 1/16 финала Марии Валентине Поп (Румыния) и Холли Смарт (Великобритания).

В одиночном разряде юниорского US Open Украину продолжает представлять только Полина Скляр, которая уже добралась до третьего раунда.

US Open 2026. Юниоры. Пары, 1/16 финала

Полина Скляр / Алисса Джеймс – Эмили Виктория Айгелтсбах / Анна Пихер – 6:4, 6:3

– Эмили Виктория Айгелтсбах / Анна Пихер – 6:4, 6:3 Антонина Сушкова / Маая Раджешваран Ревати – Эмери Комбс / Оливия де лос Рейес – 1:6, 6:4, [10:1]

– Эмери Комбс / Оливия де лос Рейес – 1:6, 6:4, [10:1] София Белинская / Надя Лагаев – Мария Валентина Поп / Холли Смарт – 6:7 (3:7), 3:6

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