Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Две украинки сыграют в 1/8 финала парного разряда на юниорском US Open 2026
US Open
09 сентября 2026, 04:51 |
64
0

Две украинки сыграют в 1/8 финала парного разряда на юниорском US Open 2026

Полина Скляр и Антонина Сушкова продолжают борьбу, София Белинская покинула мейджор

09 сентября 2026, 04:51 |
64
0
Две украинки сыграют в 1/8 финала парного разряда на юниорском US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Полина Скляр и Алисса Джеймс
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Две украинские теннисистки – Полина Скляр и Антонина Сушкова – успешно преодолели стартовый раунд парного разряда на юниорском Открытом чемпионате США 2026.

Скляр играет в одном дуэте с представительницей Ямайки Алиссей Джеймс. В первом круге они одолели Эмили Викторию Айгельсбах (Германия) и Анну Пихер (Австрия). Далее Полина и Алисса встретятся с Даниэллой Бриттон (Великобритания) и Теей Ковачевич (Босния и Герцеговина).

Сушкова выступает вместе с Мааей Раджешваран Ревати из Индии. На старте слэма Антонина и Маая справились с Эмери Комбс (США) и Оливией де лос Рейес (США). Во втором круге их соперницами будут пятые сеяные Яна Ковачкова (Чехия) и Катерина Зайчикова (Чехия).

Еще одна украинка – София Белинская – покинула US Open, вместе с Надей Лагаев (Канада) проиграв в 1/16 финала Марии Валентине Поп (Румыния) и Холли Смарт (Великобритания).

В одиночном разряде юниорского US Open Украину продолжает представлять только Полина Скляр, которая уже добралась до третьего раунда.

US Open 2026. Юниоры. Пары, 1/16 финала

  • Полина Скляр / Алисса Джеймс Эмили Виктория Айгелтсбах / Анна Пихер – 6:4, 6:3
  • Антонина Сушкова / Маая Раджешваран Ревати Эмери Комбс / Оливия де лос Рейес – 1:6, 6:4, [10:1]
  • София Белинская / Надя Лагаев – Мария Валентина Поп / Холли Смарт – 6:7 (3:7), 3:6

Сетка US Open 2026 (Юниоры, пары)

По теме:
Пегула вырвала победу у Наварро и пробилась в полуфинал US Open 2026
Марта КОСТЮК: «Я планирую играть в Гвадалахаре»
Бен Шелтон – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полина Скляр Антонина Сушкова София Белинская US Open 2026 юниорский теннис Маая Раджешваран Ревати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может возглавить бывший тренер сборной Украины. Это не Ребров
Футбол | 08 сентября 2026, 07:37 56
Динамо может возглавить бывший тренер сборной Украины. Это не Ребров
Динамо может возглавить бывший тренер сборной Украины. Это не Ребров

Петраков может возобновить тренерскую работу

Носкова проиграла Соболенко и не сумела выйти в полуфинал US Open 2026
Теннис | 08 сентября 2026, 21:12 16
Носкова проиграла Соболенко и не сумела выйти в полуфинал US Open 2026
Носкова проиграла Соболенко и не сумела выйти в полуфинал US Open 2026

Линда уступила первой ракетке мира на супертай-брейке третьего сета в матче QF мейджора

Андреа Мальдера принял решение по поводу Михаила Мудрика – источник
Футбол | 08.09.2026, 09:27
Андреа Мальдера принял решение по поводу Михаила Мудрика – источник
Андреа Мальдера принял решение по поводу Михаила Мудрика – источник
Назван новичок сборной Украины, которого вызовет Мальдера
Футбол | 08.09.2026, 22:02
Назван новичок сборной Украины, которого вызовет Мальдера
Назван новичок сборной Украины, которого вызовет Мальдера
Кличко предупредил киевлян. Введен запрет
Бокс | 08.09.2026, 08:20
Кличко предупредил киевлян. Введен запрет
Кличко предупредил киевлян. Введен запрет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони Джошуа решил отказаться от услуг украинца
Энтони Джошуа решил отказаться от услуг украинца
08.09.2026, 10:42 3
Бокс
В США ждут подвига от Усика. Этого не смог добиться даже Мухаммед Али
В США ждут подвига от Усика. Этого не смог добиться даже Мухаммед Али
07.09.2026, 02:44 15
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо назначен в украинскую сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо назначен в украинскую сборную
07.09.2026, 17:59 45
Футбол
В США определили боксера, который заменит Усика
В США определили боксера, который заменит Усика
07.09.2026, 05:02
Бокс
Жозе Моуриньо определил турнир, в котором будет играть Лунин
Жозе Моуриньо определил турнир, в котором будет играть Лунин
07.09.2026, 03:44 15
Футбол
ФОТО. Вот как выглядит Денис Гармаш после мобилизации в ВСУ
ФОТО. Вот как выглядит Денис Гармаш после мобилизации в ВСУ
08.09.2026, 10:17 16
Футбол
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
08.09.2026, 00:44
Бокс
ФОТО. Фанаты Динамо предложили поставить Яну Суркис в ворота
ФОТО. Фанаты Динамо предложили поставить Яну Суркис в ворота
07.09.2026, 04:45 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем