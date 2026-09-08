СВИТОЛИНА: «Этим сообщением обращаюсь к международным партнерам и друзьям»
Элина опубликовала обращение в своих социальных сетях
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) опубликовала обращение в своих социальных сетях:
«На сегодняшний день в результате российской агрессии погибли 776 украинских спортсменов и представителей спортивной сферы. 942 спортивных объекта по всей Украине были повреждены или полностью разрушены. Сегодня мой клуб, SVITO PADEL, стал одним из них.
Украинские спортсмены и наше молодое поколение не имеют возможности тренироваться и готовиться к международным соревнованиям на равных условиях со спортсменами из других стран.
Этим сообщением я хочу обратиться к нашим международным партнерам и друзьям, которые поддерживают нас, украинских спортсменов, и болеют за нас на международной арене, и попросить вас о поддержке и конкретных действиях, которые могут помочь остановить агрессора».
В результате ночной российской атаки по Киеву был поврежден падел-клуб SVITO Padel Club, который был основан Элиной и Сергеем Стаховским.
September 8, 2026
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