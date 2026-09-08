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08 сентября 2026, 13:22 |
640
0

ФОТО. В результате ночной атаки по Киеву поврежден SVITO Padel Club

Падел-клуб был основан Свитолиной и Стаховским в мае 2026 года

08 сентября 2026, 13:22 |
640
0
ФОТО. В результате ночной атаки по Киеву поврежден SVITO Padel Club
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В результате российской ночной атаки по Киеву поврежден SVITO Padel Club – падел-клуб, который был основан Элиной Свитолиной и Сергеем Стаховским в мае 2026 года.

«Пространство SVITO пострадало от взрывной волны в результате ночной атаки. Люди не пострадали, и это самое главное.

Наша команда уже работает над устранением всех последствий, и мы дополнительно сообщим, как только клуб будет полностью готов возобновить работу. Со всеми, у кого есть бронирование, мы свяжемся дополнительно.

Мы искренне соболезнуем каждому, кто этой ночью потерял близких или пострадал. Берегите себя! Команда SVITO Padel Club», – сообщила пресс-служба клуба.

Сейчас известно о двух погибших и 16 пострадавших из-за российских обстрелов Киева. В столице повреждено более полусотни объектов: жилые дома, общежитие, территория школы, магазины, АЗС.

ФОТО. В результате ночной атаки по Киеву поврежден SVITO Padel Club

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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