В результате российской ночной атаки по Киеву поврежден SVITO Padel Club – падел-клуб, который был основан Элиной Свитолиной и Сергеем Стаховским в мае 2026 года.

«Пространство SVITO пострадало от взрывной волны в результате ночной атаки. Люди не пострадали, и это самое главное.

Наша команда уже работает над устранением всех последствий, и мы дополнительно сообщим, как только клуб будет полностью готов возобновить работу. Со всеми, у кого есть бронирование, мы свяжемся дополнительно.

Мы искренне соболезнуем каждому, кто этой ночью потерял близких или пострадал. Берегите себя! Команда SVITO Padel Club», – сообщила пресс-служба клуба.

Сейчас известно о двух погибших и 16 пострадавших из-за российских обстрелов Киева. В столице повреждено более полусотни объектов: жилые дома, общежитие, территория школы, магазины, АЗС.

ФОТО. В результате ночной атаки по Киеву поврежден SVITO Padel Club