Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 8 сентября

Украину на Открытом чемпионате США 2026 продолжают представлять лишь теннисистки, которые выступают в юниорских турнирах.

Во вторник в Нью-Йорке матч второго раунда одиночного разряда проведет Полина Скляр, а София Белинская начнет выступления в парном разряде.

US Open 2026. Юниоры, 1/16 финала

Корт №7. 2-й запуск (не ранее 19:30)

Полина Скляр [9] – Иша Манчала

US Open 2026. Юниоры. Пары, 1/16 финала

Корт №8. 2-й запуск (не ранее 19:30)

София Белинская / Надя Лагаев – Мариа Валентина Поп / Холли Смарт

Расписание матчей на US Open 2026 на 8 сентября