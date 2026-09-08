Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 8 сентября
Во вторник в Нью-Йорке сыграют Полина Скляр и Вероника Подрез
Украину на Открытом чемпионате США 2026 продолжают представлять лишь теннисистки, которые выступают в юниорских турнирах.
Во вторник в Нью-Йорке матч второго раунда одиночного разряда проведет Полина Скляр, а София Белинская начнет выступления в парном разряде.
US Open 2026. Юниоры, 1/16 финала
Корт №7. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Полина Скляр [9] – Иша Манчала
US Open 2026. Юниоры. Пары, 1/16 финала
Корт №8. 2-й запуск (не ранее 19:30)
София Белинская / Надя Лагаев – Мариа Валентина Поп / Холли Смарт
Расписание матчей на US Open 2026 на 8 сентября
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