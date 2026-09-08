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  4. Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 8 сентября
US Open
08 сентября 2026, 17:06 |
206
0

Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 8 сентября

Во вторник в Нью-Йорке сыграют Полина Скляр и Вероника Подрез

08 сентября 2026, 17:06 |
206
0
Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 8 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Полина Скляр
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Украину на Открытом чемпионате США 2026 продолжают представлять лишь теннисистки, которые выступают в юниорских турнирах.

Во вторник в Нью-Йорке матч второго раунда одиночного разряда проведет Полина Скляр, а София Белинская начнет выступления в парном разряде.

US Open 2026. Юниоры, 1/16 финала

Корт №7. 2-й запуск (не ранее 19:30)

Полина Скляр [9] – Иша Манчала

US Open 2026. Юниоры. Пары, 1/16 финала

Корт №8. 2-й запуск (не ранее 19:30)

София Белинская / Надя Лагаев – Мариа Валентина Поп / Холли Смарт

Расписание матчей на US Open 2026 на 8 сентября

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US Open 2026 юниорский теннис Полина Скляр Вероника Подрез расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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