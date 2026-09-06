Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 6 сентября
В воскресенье в Нью-Йорке сыграет Марта Костюк, а также Людмила и Надежда Киченок
6 сентября на Открытом чемпионате США 2026 начнутся матчи 1/8 финала в одиночных разрядах, продолжатся поединки 2-го раунда в парных турнирах, а также стартуют встречи среди юниоров.
В воскресенье на кортах Нью-Йорка сыграют Марта Костюк, сестры Киченок Людмила и Надежда, а также Антонина Сушкова.
US Open 2026. Одиночный разряд, 1/8 финала
Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Марта Костюк [11] – Линда Носкова [6]
US Open 2026. Парный разряд, 1/16 финала
Корт №11. 4-й запуск (не ранее 22:30)
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Мию Като / У Фансень
US Open 2026. Юниоры, 1/32 финала
Корт №15. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Антонина Сушкова – Юйчэнь Линь
Расписание матчей на US Open 2026 на 5 сентября
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