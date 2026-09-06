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US Open
06 сентября 2026, 16:56 | Обновлено 06 сентября 2026, 16:57
146
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Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 6 сентября

В воскресенье в Нью-Йорке сыграет Марта Костюк, а также Людмила и Надежда Киченок

06 сентября 2026, 16:56 | Обновлено 06 сентября 2026, 16:57
146
0
Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 6 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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6 сентября на Открытом чемпионате США 2026 начнутся матчи 1/8 финала в одиночных разрядах, продолжатся поединки 2-го раунда в парных турнирах, а также стартуют встречи среди юниоров.

В воскресенье на кортах Нью-Йорка сыграют Марта Костюк, сестры Киченок Людмила и Надежда, а также Антонина Сушкова.

US Open 2026. Одиночный разряд, 1/8 финала

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Марта Костюк [11] – Линда Носкова [6]

US Open 2026. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №11. 4-й запуск (не ранее 22:30)
Людмила Киченок / Надежда Киченок Мию Като / У Фансень

US Open 2026. Юниоры, 1/32 финала

Корт №15. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Антонина Сушкова Юйчэнь Линь

Расписание матчей на US Open 2026 на 5 сентября

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юниорский теннис расписание US Open 2026 Марта Костюк Линда Носкова Людмила Киченок Надежда Киченок Мию Като У Фансень Антонина Сушкова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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