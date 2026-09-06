Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 6 сентября

6 сентября на Открытом чемпионате США 2026 начнутся матчи 1/8 финала в одиночных разрядах, продолжатся поединки 2-го раунда в парных турнирах, а также стартуют встречи среди юниоров.

В воскресенье на кортах Нью-Йорка сыграют Марта Костюк, сестры Киченок Людмила и Надежда, а также Антонина Сушкова.

US Open 2026. Одиночный разряд, 1/8 финала

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (не ранее 19:30)

Марта Костюк [11] – Линда Носкова [6]

US Open 2026. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №11. 4-й запуск (не ранее 22:30)

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Мию Като / У Фансень

US Open 2026. Юниоры, 1/32 финала

Корт №15. 2-й запуск (не ранее 19:30)

Антонина Сушкова – Юйчэнь Линь

Расписание матчей на US Open 2026 на 5 сентября