Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2026
В ночь на 5 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В третьем раунде украинка сыграет против «нейтральной» 21-й сеяной Анны Калинской (WTA 23). Поединок начнется вторым запуском ночной сессии на Louis Armstrong Stadium после игры Вашеро – Тиафо. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.
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Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 4:1 в пользу Свитолиной.
Победительница поединка в 1/8 финала US Open поборется либо с Эммой Наварро, либо с Каролиной Муховой.
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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