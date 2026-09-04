Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 5 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В третьем раунде украинка сыграет против «нейтральной» 21-й сеяной Анны Калинской (WTA 23). Поединок начнется вторым запуском ночной сессии на Louis Armstrong Stadium после игры Вашеро – Тиафо. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

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Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 4:1 в пользу Свитолиной.

Победительница поединка в 1/8 финала US Open поборется либо с Эммой Наварро, либо с Каролиной Муховой.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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