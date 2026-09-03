Свентек вышла в 3-й раунд US Open и установила уникальное достижение на GS

Восьмая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек вышла в третий раунд Открытого чемпионата США 2026.

В 1/32 финала Свентек уверенно обыграла представительницу Аргентины Надю Подороску (WTA 449) в двух сетах за 1 час и 11 минут – 6:3, 6:2.

Это была вторая очная встреча соперниц. Ига во второй раз обыграла Надю.

Ига – единственная теннисистка среди мужчин и женщин, которая с 2020 года доходила до третьего круга на каждом турнире Grand Slam.

В третьем круге американского мейджора польская теннисистка сыграет либо с Хэрриет Дарт, либо с Марией Боузковой.

US Open 2026. Хард, 1/32 финала

Ига Свентек [8] – Надя Подороска – 6:3, 6:2

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