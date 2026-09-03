Свентек вышла в 3-й раунд US Open и установила уникальное достижение на GS
Ига уверенно обыграла Надю Подороску во втором круге мейджора в США
Восьмая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек вышла в третий раунд Открытого чемпионата США 2026.
В 1/32 финала Свентек уверенно обыграла представительницу Аргентины Надю Подороску (WTA 449) в двух сетах за 1 час и 11 минут – 6:3, 6:2.
Это была вторая очная встреча соперниц. Ига во второй раз обыграла Надю.
Ига – единственная теннисистка среди мужчин и женщин, которая с 2020 года доходила до третьего круга на каждом турнире Grand Slam.
В третьем круге американского мейджора польская теннисистка сыграет либо с Хэрриет Дарт, либо с Марией Боузковой.
US Open 2026. Хард, 1/32 финала
Ига Свентек [8] – Надя Подороска – 6:3, 6:2
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