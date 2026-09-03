Украинские теннисистки Александра Олейникова и Юлия Стародубцева продолжают выступления на Открытом чемпионате США 2026.

Вечером 3 сентября Олейникова и Стародубцева проведут поединки второго раунда американского мейджора.

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Олейникова ориентировочно стартует в 20:00 по Киеву. Александра встретится с филиппинской теннисисткой Александрой Эалой. Стародубцева сыграет с Марией Саккари. Матч Юлии ориентировочно начнется в 22:00 по Киеву.

YouTube-канал Game Set Ukraine – проект спортивного сайта Sport.ua и беттинг-партнера betking – поделился небольшим анонсом предстоящих игр Александры и Юлии.

Ведущая проекта и редактор сайта Sport.ua Алина Грушко поделилась прогнозами на матчи Олейниковой и Стародубцевой.

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ВИДЕО. Game Set Ukraine: анонс матчей Олейниковой и Стародубцевой в R2 USO

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