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  4. Определены соперницы Костюк и Свитолиной в 1/16 финала US Open 2026
US Open
03 сентября 2026, 09:03 |
850
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Определены соперницы Костюк и Свитолиной в 1/16 финала US Open 2026

Марта и Элина сыграют против «нейтралок» – Калинской и Александровой соответственно

03 сентября 2026, 09:03 |
850
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Определены соперницы Костюк и Свитолиной в 1/16 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 11) и Элина Свитолина (WTA 9) продолжают выступления на Открытом чемпионате США.

Вечером 2 сентября и в ночь на 3 число украинки вышли в третий раунд, переиграв Слон Стивенс (США, WTA 209) и Майю Джойнт (Австралия, WTA 72) соответственно.

В 1/16 финала Костюк и Свитолина сыграют против «нейтралок». Марта встретится с Екатериной Александровой (WTA 19), а Элина поборется с Анной Калинской (WTA 23).

Александрова во втором круге в трех сетах одолела Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 71). С Калинской не сумела справиться Ван Синьюй (Китай, WTA 43), уступив в трех партиях.

Ранее Костюк дважды играла против Александровой и дважды потерпела поражение. Марта проиграла россиянке на тысячнике в Риме в 2021 году и на соревнованиях в Портороже в 2022.

Свитолина ведет в личных встречах с Калинской со счетом 4:1. В этом сезоне Элина уступила Анне на турнире WTA 1000 в Дохе, а затем разгромила на пятисотнике в Берлине – 6:1, 4:1 (Калинская снялась).

US Open 2026. 1/32 финала

  • Ван Синьюй (Китай) – Анна Калинская [21] – 5:7, 6:2, 3:6
  • Кимберли Биррелл (Австралия) – Екатерина Александрова [18] – 1:6, 6:2, 3:6

Видеообзор матча Ван Синьюй – Анна Калинская

Видеообзор матча Кимберли Биррелл – Екатерина Александрова

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Наші ще недавно розбирали цих двох на запчастини.Удачі !
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