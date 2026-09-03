Определены соперницы Костюк и Свитолиной в 1/16 финала US Open 2026
Марта и Элина сыграют против «нейтралок» – Калинской и Александровой соответственно
Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 11) и Элина Свитолина (WTA 9) продолжают выступления на Открытом чемпионате США.
Вечером 2 сентября и в ночь на 3 число украинки вышли в третий раунд, переиграв Слон Стивенс (США, WTA 209) и Майю Джойнт (Австралия, WTA 72) соответственно.
В 1/16 финала Костюк и Свитолина сыграют против «нейтралок». Марта встретится с Екатериной Александровой (WTA 19), а Элина поборется с Анной Калинской (WTA 23).
Александрова во втором круге в трех сетах одолела Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 71). С Калинской не сумела справиться Ван Синьюй (Китай, WTA 43), уступив в трех партиях.
Ранее Костюк дважды играла против Александровой и дважды потерпела поражение. Марта проиграла россиянке на тысячнике в Риме в 2021 году и на соревнованиях в Портороже в 2022.
Свитолина ведет в личных встречах с Калинской со счетом 4:1. В этом сезоне Элина уступила Анне на турнире WTA 1000 в Дохе, а затем разгромила на пятисотнике в Берлине – 6:1, 4:1 (Калинская снялась).
US Open 2026. 1/32 финала
- Ван Синьюй (Китай) – Анна Калинская [21] – 5:7, 6:2, 3:6
- Кимберли Биррелл (Австралия) – Екатерина Александрова [18] – 1:6, 6:2, 3:6
Видеообзор матча Ван Синьюй – Анна Калинская
Видеообзор матча Кимберли Биррелл – Екатерина Александрова
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