Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Разгром на старте US Open. Видеообзор

1 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева переиграла Эллу Зайдель на старте Открытого чемпионата США 2026.

Стародубцева одержала разгромную победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 за 1 час и 20 минут.

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Во втором круге американского мейджора в Нью-Йорке Юлия сыграет против Марии Саккари.

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US Open 2026. 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Элла Зайдель (Германия) – 6:2, 6:2

Видеообзор матча