US Open02 сентября 2026, 01:24 |
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Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Разгром на старте US Open. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала US Open 2026
02 сентября 2026, 01:24 |
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1 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева переиграла Эллу Зайдель на старте Открытого чемпионата США 2026.
Стародубцева одержала разгромную победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 за 1 час и 20 минут.
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Во втором круге американского мейджора в Нью-Йорке Юлия сыграет против Марии Саккари.
Читайте также:Стародубцева стартовала на US Open 2026 с разгромной победы
US Open 2026. 1/64 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Элла Зайдель (Германия) – 6:2, 6:2
Видеообзор матча
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