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  4. Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Разгром на старте US Open. Видеообзор
US Open
02 сентября 2026, 01:24 |
36
0

Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Разгром на старте US Open. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала US Open 2026

02 сентября 2026, 01:24 |
36
0
Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Разгром на старте US Open. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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1 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева переиграла Эллу Зайдель на старте Открытого чемпионата США 2026.

Стародубцева одержала разгромную победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 за 1 час и 20 минут.

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Во втором круге американского мейджора в Нью-Йорке Юлия сыграет против Марии Саккари.

US Open 2026. 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Элла Зайдель (Германия) – 6:2, 6:2

Видеообзор матча

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Юлия Стародубцева Элла Зайдель US Open 2026 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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