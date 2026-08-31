731-й номер ATP сенсационно выбил 38-ю ракетку в первом круге US Open

Американский теннисист Себастьян Горзны (ATP 731) с сенсационной победы стартовал на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде мейджора Горзны вырвал победу у бельгийца Рафаэля Коллиньона (ATP 38) в пятисетовом триллере за 4 часа и 1 минуту – 3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (11:9).

Это была первая оччная встреча соперников.

22-летний американец отыграл 5 матчболов (четыре при счете 5:6 в решающем сете и еще один на супертай-брейке).

Себастьян выступает за университет Техаса и получил wild card в основу US Open благодаря победе в отборочном турнире для американских студентов. По правилам 'этих соревнований, победителю гарантированно достается wild card в основну домашнего мейждора.

Для американца это первый матч в основе на турнирах Grand Slam. До этого поединка американец лишь единожды играл в основной сетке соревнований ATP. Неделей ранее Горзны выступал на турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме (США), где проиграл в финале квалификации, но попал в основу как лаки лузер.

Во втором раунде домашнего мейджора Себастьян сыграет с седьмым сеяным Даниилом Медведевым.

US Open 2026. Хард, 1/64 финала

Себастьян Горзны [WC] – Рафаэль Коллиньон – 3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (11:9)

Фотогалерея матча

Welcome to the Grand Slam stage, Sebastian Gorzny 👋



The World No. 731 wild card comes through a dramatic 5th set tiebreak to claim victory on his debut! 😲 pic.twitter.com/HpvIpD37Ab — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026