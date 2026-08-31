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US Open
31 августа 2026, 20:48 |
98
0

Чемпионка ОИ-2024 с отбора US Open впервые за год вышла в R2 Grand Slam

Чжэн Циньвень на старте основной сетки Открытого чемпионата США одолела Кристину Лютову

31 августа 2026, 20:48 |
98
0
Чемпионка ОИ-2024 с отбора US Open впервые за год вышла в R2 Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень
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Бывшая четвертая ракетка мира и чемпионка Олимпийских игр 2024 Чжэн Циньвень (WTA 121) пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США 2026.

На старте основной сетки американского мейджора Чжэн в трех сетах переиграла «нейтральную» Кристину Лютову (WTA 125) за 2 часа и 29 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [Q] – Кристина Лютова [Q] – 4:6, 6:3, 6:1

После проигранной первой партии Чжэн Циньвень ни разу не отдала свою подачу и сделала четыре брейка.

Чжэн впервые за год (с Ролан Гаррос 2025) вышла во второй раунд турнира Grand Slam. Китаянка в четвертый раз выступает на кортах Нью-Йорка, где ее лучшим результатом является стадия 1/4 финала в 2023 и 2024 годах.

В конце июля прошлого года Чжэн перенесла операцию на правом локте и полноценно вернулась в Тур только в начале этого сезона.

На USO-2026 Чжэн Циньвень стартовала с квалификации и на своем пути переиграла Ю Сяоди, Клару Бюрель и Елену Приданкину. В 1/32 финала мейджора она поборется либо с Юлией Путинцевой, либо с Белиндой Бенчич.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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