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US Open
30 августа 2026, 11:29 | Обновлено 30 августа 2026, 11:30
527
0

Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 30 августа

В первый игровой день в Нью-Йорке сыграют Костюк, Ястремская и Свитолина

30 августа 2026, 11:29 | Обновлено 30 августа 2026, 11:30
527
0
Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 30 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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30 августа стартует основная сетка Открытого чемпионата США 2026.

В первый игровой день из украинок в Нью-Йорке сыграют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

US Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

Grandstand. 2-й запуск (не ранее 20:00)

Марта Костюк [11] – Сторм Хантер [Q]

Корт №7. 2-й запуск (не ранее 20:00)

Даяна Ястремская Лукреция Стефанини [Q]

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск вечерней сессии (не ранее 02:00)

Элина Свитолина [9] – Солана Сиерра

Расписание матчей на US Open 2026 на 30 августа

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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