Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 30 августа
В первый игровой день в Нью-Йорке сыграют Костюк, Ястремская и Свитолина
30 августа стартует основная сетка Открытого чемпионата США 2026.
В первый игровой день из украинок в Нью-Йорке сыграют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Элина Свитолина.
US Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала
Grandstand. 2-й запуск (не ранее 20:00)
Марта Костюк [11] – Сторм Хантер [Q]
Корт №7. 2-й запуск (не ранее 20:00)
Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини [Q]
Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск вечерней сессии (не ранее 02:00)
Элина Свитолина [9] – Солана Сиерра
Расписание матчей на US Open 2026 на 30 августа
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