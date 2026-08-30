Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 30 августа

30 августа стартует основная сетка Открытого чемпионата США 2026.

В первый игровой день из украинок в Нью-Йорке сыграют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

US Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

Grandstand. 2-й запуск (не ранее 20:00)

Марта Костюк [11] – Сторм Хантер [Q]

Корт №7. 2-й запуск (не ранее 20:00)

Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини [Q]

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск вечерней сессии (не ранее 02:00)

Элина Свитолина [9] – Солана Сиерра

Расписание матчей на US Open 2026 на 30 августа