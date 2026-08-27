Жребий US Open 2026. Алькарас, Джокович, Монфис получили первых соперников
Первый сеяный Александр Зверев на старте мейджора сыграет против Лоренцо Сонего
27 августа состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США 2026 в мужском одиночном разряде.
Первый сеяный Александр Зверев в первом раунде сыграет против представителя Италии Лоренцо Сонего.
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Карлос Алькарас, который получил второй номер посева и возвращается в Тур спустя 5 месяцев восстановления от травмы, в 1/64 финала поборется с Романом Сафиуллиным.
Легендарный Новак Джокович начнет погоню за 25-м трофеем Grand Slam поединком против Мариано Навоне.
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис в первом круге встретится с Даниэлем Валлехо.
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