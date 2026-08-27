Жребий US Open 2026. Алькарас, Джокович, Монфис получили первых соперников

27 августа состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США 2026 в мужском одиночном разряде.

Первый сеяный Александр Зверев в первом раунде сыграет против представителя Италии Лоренцо Сонего.

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Карлос Алькарас, который получил второй номер посева и возвращается в Тур спустя 5 месяцев восстановления от травмы, в 1/64 финала поборется с Романом Сафиуллиным.

Легендарный Новак Джокович начнет погоню за 25-м трофеем Grand Slam поединком против Мариано Навоне.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис в первом круге встретится с Даниэлем Валлехо.

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