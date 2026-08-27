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US Open
27 августа 2026, 19:33 | Обновлено 27 августа 2026, 20:00
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Жребий US Open 2026. Алькарас, Джокович, Монфис получили первых соперников

Первый сеяный Александр Зверев на старте мейджора сыграет против Лоренцо Сонего

27 августа 2026, 19:33 | Обновлено 27 августа 2026, 20:00
533
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Жребий US Open 2026. Алькарас, Джокович, Монфис получили первых соперников
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
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27 августа состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США 2026 в мужском одиночном разряде.

Первый сеяный Александр Зверев в первом раунде сыграет против представителя Италии Лоренцо Сонего.

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Карлос Алькарас, который получил второй номер посева и возвращается в Тур спустя 5 месяцев восстановления от травмы, в 1/64 финала поборется с Романом Сафиуллиным.

Легендарный Новак Джокович начнет погоню за 25-м трофеем Grand Slam поединком против Мариано Навоне.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис в первом круге встретится с Даниэлем Валлехо.

Сетка US Open 2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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У Карлітоса взагалі не буде часу на розкачку, бо одразу в першому раунді й до останнього у нього достатньо незручні суперники. У міксті грав він занадто вальяжно й неякісно , увесь час тащила все Серена як могла, але подивимося, що він покаже на турнірі. По сітці, достатньо гарні шанси у Фріца й відверто ще такої можливості взяти шолом у нього скоріш за все не буде, але складно сказати в якій формі він підійшов. Те ж саме стосується Шелтона. Новак , хоч і чарівник, але йому буде вкрай важко пройти Накашиму. Звєрєв, в принципі, також гарну сітку має, але це людина, яку я в останню чергу хочу бачити переможцем шолому + американську серію (з урахуванням, що він один з небагатьох, хто приїхав на усі мастерси) він провалив. Підсумовуючи, фактично вже третій шолом з інтригою в цьому році і хоча , звичайно, хотілося, щоб це відбулося саме через підвищення рівня інших гравців, а не через травми Сіннера й Алькараса, але це все одно буде цікаво дивитися. Чоловічий теніс нечасто балує глядачів інтригою, як у цьому році.
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