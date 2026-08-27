US Open27 августа 2026, 19:05 | Обновлено 27 августа 2026, 19:19
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Жребий US Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
В Нью-Йорке также сыграют Снигур, Олейникова, Стародубцева, Калинина и Ястремская
27 августа 2026, 19:05 | Обновлено 27 августа 2026, 19:19
884
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27 августа состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США 2026 в женском одиночном разряде.
Украину на US Open 2026 представят семь теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Дарья Снигур, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Соперницы украинок в R1 US Open 2026:
- Элина Свитолина [9] – Солана Сиерра
- Марта Костюк [11] – квалифайер
- Дарья Снигур – Диана Шнайдер [15]
- Александра Олейникова – Риз Брантмайер
- Юлия Стародубцева – Элла Зайдель
- Ангелина Калинина – квалифайер
- Даяна Ястремская – квалифайер
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Комментарии 2
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У Еліни сітка не найкраща , купа неприємних суперниць - Самсонова, Калінская, Мухова, Пегула. З іншої сторони це ті суперниці, яких Еліна може перегравати й при їхній найкращій грі, тому тут варто лише просто вірити й сподіватися. У Марти проблем особливо до Александрової бути не повинно, зато потім величезна проблема під назвою бульботрактор. Хоча вона не показувала гарний теніс, але саме на юсо в минулому році вона відродила гарну гру. При всій статистиці, це не можна ніколи списувати з рахунків. Іншим, які саме зараз наврядчи здатні боротися за шолом, бажаю пройти якомога більше кіл. Найважчий перший раунд для Снігур вийшов, ця матрьошка зараз на підйомі. Але це останній слем, тому незалежно від сітки треба усім викластися на максимум.
Перше коло жереб цілком вдалий.Головне ,щоб з кваліфаєрок Бьянка нашим не потрапила.
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