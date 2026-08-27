Жребий US Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок

Украину на US Open 2026 представят семь теннисисток : Элина Свитолина, Марта Костюк, Дарья Снигур, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

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