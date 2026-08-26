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  4. Юлия Стародубцева – Джанис Тджен. Выход в QF Монтеррея. Видеообзор матча
WTA
26 августа 2026, 05:43 |
80
0

Юлия Стародубцева – Джанис Тджен. Выход в QF Монтеррея. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Монтеррее

26 августа 2026, 05:43 |
80
0
Юлия Стародубцева – Джанис Тджен. Выход в QF Монтеррея. Видеообзор матча
WTA. Юлия Стародубцева
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В ночь на 26 августа украинка Юлия Стародубцева переиграла Джанис Тджен в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Монтеррее, Мексика.

Стародубцева одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3 за 1 час и 51 минуту.

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В четвертьфинале мексиканского пятисотника Юлия сыграет с победительницей поединка Панна Удварди – Элизе Мертенс.

WTA 500 Монтеррей. Хард, 1/8 финала

Джанис Тджен (Индонезия) [7] – Юлия Стародубцева (Украина) – 4:6, 3:6

Видеообзор матча

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Юлия Стародубцева Джанис Тджен WTA Монтеррей теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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