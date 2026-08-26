Стародубцева выбила обидчицу Ястремской и вышла в четвертьфинал Монтеррея
Во втором раунде пятисотника Юлия в двух сетах переиграла Джанис Тджен
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 74) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Монтеррее, Мексика.
Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла 35-ю ракетку мира Джанис Тджен (Индонезия) за 1 час и 51 минуту.
WTA 500 Монтеррей. Хард, 1/8 финала
Джанис Тджен (Индонезия) [7] – Юлия Стародубцева (Украина) – 4:6, 3:6
Это было первое очное противостояние соперниц. В предыдущем раунде Джанис переиграла Даяну Ястремскую.
Стародубцева стартовала в Монтеррее с победы над Лилли Таггер. В четвертьфинале Юлия встретится с победительницей поединка Панна Удварди – Элизе Мертенс.
Стародубцева в четвертый раз в карьере сыграет на уровне Тура и во второй раз в 2026 году. В апреле она добралась до финала пятисотника в Чарльстоне.
Украину в Монтеррее также продолжает представлять Александра Олейникова, которая в ночь на 26 августа сыграет против Диан Парри в 1/8 финала.
Видеообзор матча
Инфографика
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