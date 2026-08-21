Марта Костюк – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
В ночь на 22 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В четвертьфинале украинка сыграет против четвертой ракетки мира Коко Гауфф из США. Поединок начнется пятым запуском на P&G Stadium Court после игры Музетти – Тиафо. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
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Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 3:2 в пользу Гауфф.
Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Мэдисон Киз, либо с Сарой Бейлек.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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