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  4. Марта Костюк – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 августа 2026, 09:31 |
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Марта Костюк – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

21 августа 2026, 09:31 |
724
0
Марта Костюк – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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В ночь на 22 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертьфинале украинка сыграет против четвертой ракетки мира Коко Гауфф из США. Поединок начнется пятым запуском на P&G Stadium Court после игры Музетти – Тиафо. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

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Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 3:2 в пользу Гауфф.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Мэдисон Киз, либо с Сарой Бейлек.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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