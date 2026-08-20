Ига Свентек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
В ночь на 21 августа Ига Свентек (Польша, WTA 5) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2) проведут матч 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
Встреча начнется четвертым запуском на P&G Stadium Court после игры Пол – Коболли. Ориентировочное время старта поединка – 02:00 по Киеву.
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Это будет 14-е очное противостояние соперниц. Счет 7:6 в пользу Свентек.
Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Джессикой Пегулой, либо с Амандой Анисимовой.
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п.с.
казахстанке не хватает выхода в финал чтобы возглавить ВТА-тур де-юре, де-факто он её уже давно