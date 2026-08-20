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  4. Ига Свентек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 августа 2026, 21:05 |
1061
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Ига Свентек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

20 августа 2026, 21:05 |
1061
2 Comments
Ига Свентек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
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В ночь на 21 августа Ига Свентек (Польша, WTA 5) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2) проведут матч 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Встреча начнется четвертым запуском на P&G Stadium Court после игры Пол – Коболли. Ориентировочное время старта поединка – 02:00 по Киеву.

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Это будет 14-е очное противостояние соперниц. Счет 7:6 в пользу Свентек.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Джессикой Пегулой, либо с Амандой Анисимовой.

📺 Видеотрансляция

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По итогам турнира WTA 1000 в Цинциннати может смениться первая ракетка
Ига Свёнтек Елена Рыбакина смотреть онлайн WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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меня с нейтральной стороны устроит победа КАЖДОЙ
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кто за Игу, тот за Сабаленку
кто против Иги, тот за Рыбакину в полуфинале
п.с.
казахстанке не хватает выхода в финал чтобы возглавить ВТА-тур де-юре, де-факто он её уже давно
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0
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