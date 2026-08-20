Костюк покинула парный разряд WTA 1000 в Цинциннати, уступив третьим сеяным

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка и ее напарница Пейтон Стернс (США) на супертай-брейке проиграли третьему сеяному тандему Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция) за 1 час и 23 минуты.

WTA 1000 Цинциннати. Пары. Хард, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) / Пейтон Стернс (США) [WC] – Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 3:6, [6:10]

Костюк и Стернс провели первые совместные соревнования. Марта и Пейтон в Цинциннати успели переиграть легендарных сестер Уильямс – Серену и Винус.

Го Ханьюй и Младенович стартовали на тысячнике с победы над дуэтом Людмила Киченок / Мию Като. Далее они поборются против пары Алена Остапенко / Се Шувэй.

Костюк продолжит выступать в Цинциннати в одиночном разряде. 19 августа Марта одолела Мирру Андрееву в четвертом круге и в четвертьфинале встретится с Коко Гауфф.