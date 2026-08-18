Костюк с напарницей переиграли сестер Уильямс на WTA 1000 в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка и ее напарница Пейтон Стернс (США) на супертай-брейке переиграли легендарных сестер Уильямс Серену и Винус.

WTA 1000 Цинциннати. Пары. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Пейтон Стернс (США) [WC] – Сестер Уильямс (США) / Винус Уильямс (США) [WC] – 6:2, 1:6, [10:8]

На супертай-брейке Серена и Винус едва не оформили камбек со счета 2:8. На матчболе Марты и Пейтон Винус Уильямс сделала двойную ошибку.

Костюк и Стернс впервые играют в одной паре. Во втором круге украинка и американка поборются с третьими сеяными Го Ханьюй и Кристиной Младенович, которые на старте тысячника выбили Людмилу Киченок и Мию Като.

Сестры Уильямс сыграли первый совместный матч с US Open 2022, когда в первом круге уступили Луции Градецкой и Линде Носковой.

Костюк также продолжает выступления в одиночном разряде Цинциннати. В 1/32 финала она с камбеком одолела Софию Кенин, а 18 августа встретится со Слоан Стивенс в поединке третьего раунда (встреча начнется не ранее 21:00 по Киеву).

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