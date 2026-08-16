Людмила Киченок на тысячнике в Цинциннати проиграла четвертый матч подряд
Украинка вместе с Мию Като уступила третьим сеяным Го Ханьюй и Кристине Младенович
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
В первом раунде украинка вместе с Мию Като (Япония) в двух сетах проиграли третьему сеяному тандему Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция) за 1 час и 16 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард. Пары, 1/16 финала
Людмила Киченок (Украина) / Мию Като (Япония) – Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция) [3] – 4:6, 2:6
Киченок впервые сыграла в одной паре с Като.
Людмила проиграла четвертый матч подряд. Все эти поединки украинка играла с разными напарницами.
Го Ханьюй и Младенович во втором круге поборются с победительницами встречи Марта Костюк / Пейтон Стернс – Серена Уильямс / Винус Уильямс.
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