Людмила Киченок на тысячнике в Цинциннати проиграла четвертый матч подряд

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка вместе с Мию Като (Япония) в двух сетах проиграли третьему сеяному тандему Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция) за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. Пары, 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Мию Като (Япония) – Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция) [3] – 4:6, 2:6

Киченок впервые сыграла в одной паре с Като.

Людмила проиграла четвертый матч подряд. Все эти поединки украинка играла с разными напарницами.

Го Ханьюй и Младенович во втором круге поборются с победительницами встречи Марта Костюк / Пейтон Стернс – Серена Уильямс / Винус Уильямс.