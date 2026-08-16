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WTA
16 августа 2026, 22:29 | Обновлено 16 августа 2026, 22:37
205
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Людмила Киченок на тысячнике в Цинциннати проиграла четвертый матч подряд

Украинка вместе с Мию Като уступила третьим сеяным Го Ханьюй и Кристине Младенович

16 августа 2026, 22:29 | Обновлено 16 августа 2026, 22:37
205
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Людмила Киченок на тысячнике в Цинциннати проиграла четвертый матч подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок
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Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка вместе с Мию Като (Япония) в двух сетах проиграли третьему сеяному тандему Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция) за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. Пары, 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Мию Като (Япония) – Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция) [3] – 4:6, 2:6

Киченок впервые сыграла в одной паре с Като.

Людмила проиграла четвертый матч подряд. Все эти поединки украинка играла с разными напарницами.

Го Ханьюй и Младенович во втором круге поборются с победительницами встречи Марта Костюк / Пейтон Стернс – Серена Уильямс / Винус Уильямс.

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Людмила Киченок Мию Като Го Ханьюй Кристина Младенович WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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