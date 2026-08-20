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  4. Ремейк финала в Торонто. Рыбакина вышла на Свентек в QF WTA 1000 Цинциннати
WTA
20 августа 2026, 01:22 |
192
0

Ремейк финала в Торонто. Рыбакина вышла на Свентек в QF WTA 1000 Цинциннати

Елена переиграла Диану Шнайдер в матче четвертого раунда тысячника в США

20 августа 2026, 01:22 |
192
0
Ремейк финала в Торонто. Рыбакина вышла на Свентек в QF WTA 1000 Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
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Вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде Рыбакина в двух сетах одолела Диану Шнайдер (WTA 14) за 1 час и 27 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Диана Шнайдер [14] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 4:6, 4:6

Следующей соперницей Рыбакиной будет седьмая сеяна Ига Свентек, которая в четвертом круге одолела Диан Парри.

Ранее Свентек и Рыбакина играли друг с другом 13 раз – счет 7:6 в пользу Иги. Последняя их встреча состоялась неделей ранее в финале тысячника в Торонто – тогда победу в двух сетах одержала полька, завоевав трофей.

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Чемпионка Уимблдона вылетела с тысячника в Цинциннати на стадии 1/8 финала
Елена Рыбакина Диана Шнайдер Ига Свёнтек WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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