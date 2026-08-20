Ремейк финала в Торонто. Рыбакина вышла на Свентек в QF WTA 1000 Цинциннати
Елена переиграла Диану Шнайдер в матче четвертого раунда тысячника в США
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
В четвертом раунде Рыбакина в двух сетах одолела Диану Шнайдер (WTA 14) за 1 час и 27 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала
Диана Шнайдер [14] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 4:6, 4:6
Следующей соперницей Рыбакиной будет седьмая сеяна Ига Свентек, которая в четвертом круге одолела Диан Парри.
Ранее Свентек и Рыбакина играли друг с другом 13 раз – счет 7:6 в пользу Иги. Последняя их встреча состоялась неделей ранее в финале тысячника в Торонто – тогда победу в двух сетах одержала полька, завоевав трофей.
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