Свентек стала первой участницей QF Цинциннати, выиграв девятый матч подряд

Пятая ракетка мира Ига Свентек из Польши пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде полька в двух сетах переиграла представительницу Франции Диан Парри (WTA 66) за 1 час и 29 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [7] – Диан Парри (Франция) – 6:3, 6:3

Свентек провела второе очное противостояние против Парри. В 2024 году Ига одолела Диан на Олимпийских играх в Париже.

В Цинциннати Свентек также прошла Эмилиану Аранго и Марию Саккари. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Диана Шнайдер – Елена Рыбакина.

Ига выиграла девятый матч подряд. До старта в Цинциннати полька стала чемпионкой тысячника в Торонто.

Свентек – первая четвертьфиналистка Цинциннати. Вечером 19 августа и в ночь на 20 число состоятся все матчи четвертого раунда.

Ига четвертый год подряд сыграет в 1/4 финала Цинциннати. В прошлом сезоне она завоевала трофей на этих кортах.

С момента введения формата в 2009 году только Серена Уильямс (45) и Агнешка Радваньска (46) вышли в 30 четвертьфиналов турниров WTA 1000 за меньшее количество сыгранных турниров, чем Свентек – 48.

25-летняя Ига стала четвертой самой молодой теннисисткой, достигшей отметки в 30 четвертьфиналов турниров уровня Tier I / WTA 1000 с 1990 года. Моложе нее на этот момент были только Мартина Хингис (20 лет), Агнешка Радваньска (24) и Мария Шарапова (24).

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