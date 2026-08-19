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  4. Марта Костюк – Мирра Андреева. Зачехлила нейтралку в Цинциннати. Видеообзор
WTA
19 августа 2026, 22:45 | Обновлено 19 августа 2026, 23:04
392
0

Марта Костюк – Мирра Андреева. Зачехлила нейтралку в Цинциннати. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

19 августа 2026, 22:45 | Обновлено 19 августа 2026, 23:04
392
0
Марта Костюк – Мирра Андреева. Зачехлила нейтралку в Цинциннати. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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19 августа украинка Марта Костюк переиграла Мирру Андрееву в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Костюк одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 6:0, 6:2 за 1 час и 33 минуты. Марта в третий раз в сезоне одолела Андрееву.

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Костюк впервые в карьере сыграет в четвертьфинале тысячника в Цинциннати. Ее следующей соперницей будет либо Коко Гауфф, либо Мария Боузкова.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [10] – Мирра Андреева [5] – 4:6, 6:0, 6:2

Видеообзор матча

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Марта Костюк Мирра Андреева теннисные видеообзоры видео WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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