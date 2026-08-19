Марта Костюк – Мирра Андреева. Зачехлила нейтралку в Цинциннати. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
19 августа украинка Марта Костюк переиграла Мирру Андрееву в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
Костюк одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 6:0, 6:2 за 1 час и 33 минуты. Марта в третий раз в сезоне одолела Андрееву.
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Костюк впервые в карьере сыграет в четвертьфинале тысячника в Цинциннати. Ее следующей соперницей будет либо Коко Гауфф, либо Мария Боузкова.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) [10] – Мирра Андреева [5] – 4:6, 6:0, 6:2
Видеообзор матча
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