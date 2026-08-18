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WTA
18 августа 2026, 09:25 | Обновлено 18 августа 2026, 09:49
613
0

УИЛЬЯМС: «Нельзя думать: «Прочитай мои мысли, потому что мы сестры»

Пресс-конференция Серены и Винус после поражения от Костюк и Стернс в Цинциннати

18 августа 2026, 09:25 | Обновлено 18 августа 2026, 09:49
613
0
УИЛЬЯМС: «Нельзя думать: «Прочитай мои мысли, потому что мы сестры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус и Серена Уильямс
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Сестры Уильямс Серена и Винус провели пресс-конференцию после поражения от Марты Костюк и Пейтон Стернс в матче 1/16 финала парного турнира WTA 1000 в Цинциннати:

– Это не тот результат, которого вы хотели, но понимаю, что это возвращение вместе в паре готовилось около четырех лет. Знаю, что вы хотели сыграть на Уимблдоне, но сделать это дома – насколько особенным было наконец снова объединиться на парном корте?

Серена Уильямс: Да, думаю, это было весело. Думаю, это было особенным. Думаю, это было хорошо. Мы немного стряхнули ржавчину в середине матча, начали чувствовать игру. Это было действительно весело. Было очень круто снова иметь возможность сделать это.

– Мне интересно, каким для вас был опыт Уимблдона, что это была за травма колена, как вы ее получили, как восстанавливались. И уехали ли вы оттуда с желанием играть еще, или как вы вообще это переварили?

Серена Уильямс: Это был для меня немного травматичный опыт. В тот вечер мне понадобилось примерно два часа, чтобы выйти из раздевалки. Восстановление было долгим. Это то, что я никогда не думала, что скажу, потому что я никогда не думала, что снова буду сидеть здесь и разговаривать со всеми вами. Но то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Так что все хорошо.

– Если убрать результат, что должно было сделать сегодняшний вечер успешным для вас? Что вы хотели получить от этого матча?

Серена Уильямс: Думаю, для нас победа, конечно, всегда прекрасна. Но в этой ситуации – просто получить удовольствие. Я не выходила сюда, чтобы выиграть этот турнир. Конечно, я хотела сделать максимум, на что способна. Но думаю, важно было получить удовольствие, посмотреть, как мы себя чувствуем на корте. И быть там вместе с болельщиками – это тоже очень хорошо. Просто дать им еще одну возможность увидеть, как мы играем, – это было правда очень круто.

– В последние несколько лет, наверное, по вечерам понедельника вы не часто находились в котле соревнования, с громкими болельщиками, которые за вас переживают. Понятно, что вы играли на траве, у вас были подготовительные матчи и опыт. Но насколько было странно снова оказаться на шумном стадионе? Или это как езда на велосипеде: «Да, я знаю это, мне комфортно»?

Серена Уильямс: Я бы не сказала, что это было шокирующе. И не сказала бы, что это было удивительно. Но это странно, потому что я настолько к этому не привыкла. Я привыкла проводить вечера понедельника совсем по-другому. Но, знаете, вечера понедельника – я, наверное, никогда не знаю, чего от них ожидать.

– Я вспоминаю ваши ранние дни в Южной Калифорнии: две маленькие девочки, которые отбивают мячи из корзины вместе с отцом на корте. И мне интересно, все эти годы спустя радость от игры осталась такой же, как всегда? Или сейчас вы даже больше наслаждаетесь тем, что происходит на корте?

Винус Уильямс: Думаю, подход определенно тот же. Процесс и метод. Мне кажется, я получаю много радости от процесса. Возможно, Серена тоже. Мы занимаемся этим так долго. И, возможно, для Серены, потому что она была вне игры, и я тоже какое-то время была вне игры, это как снова сесть на велосипед. Это то, что ты всегда делала. Почти то, чего ты сама от себя ожидаешь. Думаю, радость есть. А почему нет?

Серена Уильямс: Да. Я никогда особо не наслаждалась процессом, но, думаю, в этот раз я наслаждаюсь им немного больше, чем когда-либо. Это просто другой взгляд на все это. И еще это не навсегда. Это ненадолго. Поэтому это тоже весело – понимать это. Я не играю каждую неделю, не приезжаю каждую неделю. У меня дети, так что все немного иначе.

– Когда вы общаетесь в паре, это происходит естественно, потому что вы сестры и так давно вместе? Даже несмотря на то что несколько лет не играли вместе?

Винус Уильямс: Думаю, коммуникация – это то, что нельзя воспринимать как должное ни в чем. В любом случае мы должны общаться, как и любая другая команда. Но думаю, мы даем друг другу очень много принятия и поддержки. Это наш первый совместный матч за очень долгое время, и мне кажется, мы действительно начали находить свой ритм. Для нас было здорово выйти туда и сделать это.

Но коммуникация всегда ключевая. В каждом очке. Нельзя просто думать: «Прочитай мои мысли, потому что мы сестры». Мы все равно должны разговаривать друг с другом.

– Домашние турниры – довольно редкая вещь в теннисе. Пейтон Стернс из Мейсона, Огайо. Мы поговорили с ней и Мартой на корте несколько минут, и они говорили о том, насколько особенным был для них этот матч. Можете немного рассказать о Пейтон и Марте, что вы о них думаете?

Серена Уильямс: Ну, не знаю. Думаю, для Пейтон играть в родном городе… Она из Мейсона. Это правда круто – играть на таком большом турнире буквально у себя дома. Наверное, для нее это было очень особенным. Мне это нравится. Я люблю следить за всеми американскими девушками. Я действительно большая их поклонница и всегда их поддерживаю.

А с Мартой я тренировалась на Уимблдоне, и это было просто по-другому. Было очень приятно. Было правда здорово потренироваться с ней, немного узнать ее во время тренировки и совместной работы. Это было весело. И да, мне правда нравится, когда она делает сальто.

– Мне просто интересно: кто из вас решил снова сыграть пару? Как проходил этот разговор, когда вы решили вернуться на парный корт?

Винус Уильямс: Думаю, мы очень долго ждали, чтобы снова выйти на парный корт – даже в этом году. Так что, думаю, в итоге мы все равно нашли бы путь друг к другу.

Фото с пресс-конференции Серены и Винус Уильямс

Видеообзор матча Костюк / Стернс – С. Уильямс/ В. Уильямс

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Серена Уильямс Винус Уильямс Марта Костюк Пейтон Стернс WTA Цинциннати пресс-конференция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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