Серена УИЛЬЯМС: «Мне нравится, когда Марта делает сальто»

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс после поражения от Марты Костюк и Пейтон Стернс в матче 1/16 финала парного разряда турнира WTA 1000 в Цинциннати провела пресс-конференцию, на которой ответила на вопрос об украинской теннисистке:

«C Мартой я тренировалась на Уимблдоне, и это было просто по-другому. Было очень приятно. Было, правда, здорово потренироваться с ней, немного узнать ее, насколько я могла, во время тренировки и совместной работы. Это было весело. И да, мне действительно нравится, когда она делает сальто (смеется)».

В ночь на 18 августа Серена впервые с 2022 года сыграла в одной паре с Винус Уильямс. Сестры проиграли Костюк и Стернс на решающем супертай-брейке – 2:6, 6:1, [8:10].

В мае 2026 года Костюк выиграла трофей турнира WTA 1000 в Мадриде и после триумфа сделала заднее сальто (фляк).

Фото с матча Костюк / Стернс – С. Уильямс / В. Уильямс