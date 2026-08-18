Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Серена УИЛЬЯМС: «Мне нравится, когда Марта делает сальто»
WTA
18 августа 2026, 08:05 | Обновлено 18 августа 2026, 08:17
1275
0

Серена УИЛЬЯМС: «Мне нравится, когда Марта делает сальто»

Легендарная американка с улыбкой на лице закончила комментарий об игре Костюк

18 августа 2026, 08:05 | Обновлено 18 августа 2026, 08:17
1275
0
Серена УИЛЬЯМС: «Мне нравится, когда Марта делает сальто»
Серена Уильямс
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс после поражения от Марты Костюк и Пейтон Стернс в матче 1/16 финала парного разряда турнира WTA 1000 в Цинциннати провела пресс-конференцию, на которой ответила на вопрос об украинской теннисистке:

«C Мартой я тренировалась на Уимблдоне, и это было просто по-другому. Было очень приятно. Было, правда, здорово потренироваться с ней, немного узнать ее, насколько я могла, во время тренировки и совместной работы. Это было весело. И да, мне действительно нравится, когда она делает сальто (смеется)».

В ночь на 18 августа Серена впервые с 2022 года сыграла в одной паре с Винус Уильямс. Сестры проиграли Костюк и Стернс на решающем супертай-брейке – 2:6, 6:1, [8:10].

В мае 2026 года Костюк выиграла трофей турнира WTA 1000 в Мадриде и после триумфа сделала заднее сальто (фляк).

Фото с матча Костюк / Стернс – С. Уильямс / В. Уильямс

По теме:
УИЛЬЯМС: «Нельзя думать: «Прочитай мои мысли, потому что мы сестры»
Определена половина пар 1/8 финала большого турнира WTA 1000 в Цинциннати
Анисимова прервала суперсерию Эалы против топ-10 и вышла в R4 Цинциннати
Серена Уильямс Марта Костюк Пейтон Стернс Винус Уильямс WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ходар в борьбе. Определена половина пар 1/8 финала Мастерса в Цинциннати
Теннис | 18 августа 2026, 08:59 0
Ходар в борьбе. Определена половина пар 1/8 финала Мастерса в Цинциннати
Ходар в борьбе. Определена половина пар 1/8 финала Мастерса в Цинциннати

Рафаэль отдал всего три гейма Алехандро Табило и далее встретится с Флавио Коболли

В Польше готовят трансфер игрока сборной Украины. Это настоящая бомба
Футбол | 18 августа 2026, 08:12 9
В Польше готовят трансфер игрока сборной Украины. Это настоящая бомба
В Польше готовят трансфер игрока сборной Украины. Это настоящая бомба

Пётр Шленка заинтриговал своим сообщением

Игроки Жироны просят клуб продать Цыганкова и Ваната
Футбол | 17.08.2026, 17:25
Игроки Жироны просят клуб продать Цыганкова и Ваната
Игроки Жироны просят клуб продать Цыганкова и Ваната
Динамо может возглавить его бывший футболист – источник
Футбол | 17.08.2026, 09:24
Динамо может возглавить его бывший футболист – источник
Динамо может возглавить его бывший футболист – источник
Суркис определился с будущим Костюка во главе киевского Динамо – источник
Футбол | 17.08.2026, 10:51
Суркис определился с будущим Костюка во главе киевского Динамо – источник
Суркис определился с будущим Костюка во главе киевского Динамо – источник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
17.08.2026, 08:45
Бокс
Испанский тренер решил возглавить Динамо. Его план потерпел неудачу
Испанский тренер решил возглавить Динамо. Его план потерпел неудачу
16.08.2026, 10:09 2
Футбол
Камбеки Свитолиной и Костюк. Известны пары 1/16 финала турнира в Цинциннати
Камбеки Свитолиной и Костюк. Известны пары 1/16 финала турнира в Цинциннати
17.08.2026, 08:05 1
Теннис
Источник: в раздевалке Жироны была драка с участием звезды сборной Украины
Источник: в раздевалке Жироны была драка с участием звезды сборной Украины
17.08.2026, 10:56 13
Футбол
Мурат Гассиев поставил точку в будущем Александра Усика
Мурат Гассиев поставил точку в будущем Александра Усика
17.08.2026, 07:02
Бокс
Сергей Ребров оказался в центре громкого скандала
Сергей Ребров оказался в центре громкого скандала
17.08.2026, 13:11 61
Футбол
Михаил Мудрик определился со своим будущим
Михаил Мудрик определился со своим будущим
17.08.2026, 07:42 7
Футбол
Стало известно, кто будет и дальше тренировать киевское Динамо
Стало известно, кто будет и дальше тренировать киевское Динамо
17.08.2026, 07:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем