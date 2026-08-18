КОСТЮК: «Мы получили энергию сестер Уильямс и теперь понесем ее дальше»

Украинская теннисистка Марта Костюк и ее напарница Пейтон Стернс из США провели флеш-интервью на корте после победы над Сереной и Винус Уильямс в первом раунде парного разрада турнира WTA 1000 в Цинциннати:

– Пейтон, начну с вас. Думаю, я прав: это первый раз, когда вы играли вместе. Это был невероятный опыт для всех нас. Но расскажите, Пейтон, каким это было для вас двоих?

Пейтон Стернс: Да, это было потрясающе. Знаете, «twinning is winning» – похоже, здесь это правда работает, да? Но нет, это здорово – играть с Мартой здесь, в моем родном городе. И, знаете, может быть, в следующем раунде вы будете поддерживать нас чуть громче.

– Марта, в конце все немного усложнилось. Вы взяли большое преимущество на супертай-брейке. Расскажите, что вы сделали в эти последние несколько очков. Против сестер Уильямс – мы все знаем, насколько они сложны в каждом розыгрыше. Но как вы вдвоем собрались и довели это до победы?

Марта Костюк: Ну, я подала две двойные ошибки подряд, так что вот что я сделала на тай-брейке. Но если честно, когда я была на корте, я думала: «Вау, какой же это опыт – быть здесь». Я росла, смотря на них, на то, как они играют вместе. Так что это была такая привилегия – разделить с ними корт. И временами сегодня было так громко, что я даже не слышала саму себя. Но думаю, именно ради этого мы и играем в теннис. Так что огромное спасибо вам, ребята, за эту энергию. Это было невероятно. Спасибо.

– Пейтон, если вы не против, я хочу продолжить эту тему. Вы обе стояли вместе с этой публикой, когда Винус и Серена уходили с корта. Что они значили не только для вас, но и для всего тенниса, для всего спорта – с учетом того, чего они добились за карьеру? И насколько невероятно видеть их снова здесь в 2026 году?

Пейтон Стернс: Да, это здорово, что они здесь играют. И знаете, в Цинциннати – их первый парный матч, так что, конечно, здорово, что это произошло именно здесь. Все пришли, создали шум, и это потрясающе для тенниса.

– Окей, Марта, теперь вы собираетесь выиграть титул? Это теперь должно случиться?

Марта Костюк: Ну, может быть, мы получили немного энергии сестер Уильямс, так что теперь понесем ее с собой дальше по турниру.