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WTA
18 августа 2026, 08:11 |
386
0

Костюк / Стернс – С. Уильямс / В. Уильямс. Легенды в Цинциннати. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала парного турнира WTA 1000 в Цинциннати

18 августа 2026, 08:11 |
386
0
Костюк / Стернс – С. Уильямс / В. Уильямс. Легенды в Цинциннати. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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В ночь на 18 августа украинка Марта Костюк вместе со своей напарницей Пейтон Стернс переиграла легендарных сестер Уильямс Серену и Винус в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Костюк и Стернс одержали победу на решающем супертай-брейке – 6:2, 1:6, [10:8]. Встреча завершилась за 1 час и 18 минут. Интересно, что оба дуэта выиграли равное количество очков – по 50.

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Во втором круге тысячника в Цинциннати Марта и Пейтон поборются против третьих сеяных Го Ханьюй и Кристины Младенович.

WTA 1000 Цинциннати. Пары. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Пейтон Стернс (США) [WC] – Сестер Уильямс (США) / Винус Уильямс (США) [WC] – 6:2, 1:6, [10:8]

Видеообзор матча

Хайлайты матча

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Винус Уильямс Серена Уильямс WTA Цинциннати Марта Костюк Пейтон Стернс теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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