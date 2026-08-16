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WTA
16 августа 2026, 02:56 | Обновлено 16 августа 2026, 03:04
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Калинина взяла сет у 28-й ракетки, но проиграла в 1/32 финала Цинциннати

Ангелина в трех сетах потерпела поражение от Эммы Наварро во 2-м круге тысячника

16 августа 2026, 02:56 | Обновлено 16 августа 2026, 03:04
156
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Калинина взяла сет у 28-й ракетки, но проиграла в 1/32 финала Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 51) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от 28-й ракетки мира Эммы Наварро из США за 2 часа и 18 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Эмма Наварро (США) [25] – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 6:4, 6:2

Во второй партии у Калининой было небольшое преимущество – украинка побеждала 4:3 (без брейка), но отдала три гейма подряд и позволиле Наварро совершить камбек.

Ангелина и Эмма провели второе очное противостояние. В 2019 году Наварро переиграла Калинину на 100-тысячнике в Чарльстоне.

Калинина в Цинциннати успела переиграть Дарью Видманову. Наварро в 1/16 финала поборется с третьей сеяной Джессикой Пегулой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Гарно почала, обнадійливо. Боролась. Але, на жаль...
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