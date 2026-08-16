Калинина взяла сет у 28-й ракетки, но проиграла в 1/32 финала Цинциннати
Ангелина в трех сетах потерпела поражение от Эммы Наварро во 2-м круге тысячника
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 51) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от 28-й ракетки мира Эммы Наварро из США за 2 часа и 18 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Эмма Наварро (США) [25] – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 6:4, 6:2
Во второй партии у Калининой было небольшое преимущество – украинка побеждала 4:3 (без брейка), но отдала три гейма подряд и позволиле Наварро совершить камбек.
Ангелина и Эмма провели второе очное противостояние. В 2019 году Наварро переиграла Калинину на 100-тысячнике в Чарльстоне.
Калинина в Цинциннати успела переиграть Дарью Видманову. Наварро в 1/16 финала поборется с третьей сеяной Джессикой Пегулой.
Comeback complete 😤— wta (@WTA) August 16, 2026
Emma Navarro digs deep to defeat Kalinina 3-6, 6-4, 6-2 to reach the third round in Cincinnati for the first time.#CincyTennis pic.twitter.com/zl7Tc73f8f
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