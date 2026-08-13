Калинина за 2.5 часа выиграла стартовый матч в Цинциннати, оформив камбек

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 54) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка в трех сетах одержала победу над Дарьей Видмановой (Чехия, WTA 92) за 2 часа и 25 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Дарья Видманова (Чехия) [WC] – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 4:6, 2:6

Во второй партии Ангелина уступала 1:3 и 2:4 с брейком, но смогла вернуться в игру и оформить камбек.

Калинина провела первое очное противостояние против Видмановой.

Во втором круге тысячника в Цинциннати Ангелина встретится с 25-й сеяной Эммой Наварро, с которой ранее играла лишь один раз – в 2019 году Калинина уступила американке на грунтовых соревнованиях в Чарльстоне.

Калинина в четвертый раз в карьере выступает в Цинциннати. В 2023 году она смогла преодолеть стартовый раунд, когда турнир стартовал с 1/32 финала.