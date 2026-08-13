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WTA
13 августа 2026, 20:55 | Обновлено 13 августа 2026, 21:15
4079
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Калинина за 2.5 часа выиграла стартовый матч в Цинциннати, оформив камбек

Ангелина в трех сетах переиграла Дарью Видманову в поединке 1/64 финала тысячника

13 августа 2026, 20:55 | Обновлено 13 августа 2026, 21:15
4079
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Калинина за 2.5 часа выиграла стартовый матч в Цинциннати, оформив камбек
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 54) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка в трех сетах одержала победу над Дарьей Видмановой (Чехия, WTA 92) за 2 часа и 25 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Дарья Видманова (Чехия) [WC] – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 4:6, 2:6

Во второй партии Ангелина уступала 1:3 и 2:4 с брейком, но смогла вернуться в игру и оформить камбек.

Калинина провела первое очное противостояние против Видмановой.

Во втором круге тысячника в Цинциннати Ангелина встретится с 25-й сеяной Эммой Наварро, с которой ранее играла лишь один раз – в 2019 году Калинина уступила американке на грунтовых соревнованиях в Чарльстоне.

Калинина в четвертый раз в карьере выступает в Цинциннати. В 2023 году она смогла преодолеть стартовый раунд, когда турнир стартовал с 1/32 финала.

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Ангелина Калинина Дарья Видманова WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Гелю з переможним камбеком!
Нехай пощастить з Наварро!
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+10
Добре,що перемогла.Але стільки невимушених помилок.Грала у парі з Даясєю може від неї підхопила?Сподіваюся адаптувалася до умов перед матчем з однієї з господарок.І ще раз констатую ,що ШІзоїд знов помилився у прогнозі,він давав 63%на 37% на користь Відманової.Гелі бажаю успіху у наступному матчі!
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+5
Молодець Келайнайне!
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+3
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