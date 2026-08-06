Экс-игрок сборной Азербайджана: «Динамо? Имя клуба говорит само за себя»

Бывший форвард сборной Азербайджана Вагиф Джавадов поделился ожиданиями от матча третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Динамо» и «Карабахом».

– Что скажете о «Карабахе», который неожиданно для многих азербайджанских болельщиков уступил болгарскому ЦСКА (0:0, 0:0, по пенальти – 4:5)?

– Действительно, результат стал неожиданностью. Но еще первый матч показал, что ЦСКА – непростой соперник. Изменения в составе команды не могли пройти бесследно. В прошлом сезоне болгарский клуб они бы прошли без проблем. В клубе решили обновить состав. Часть игроков продали и заработали неплохие деньги. Думаю, они все делают правильно.

– Адаптация нового состава может затянуться?

– Это может занять некоторое время, но рано или поздно они снова заявят о себе и покажут свой класс. В клубе хорошо знают вкус побед, и все силы будут брошены на то, чтобы вернуться на свой уровень. Другой вопрос – насколько быстро это произойдет. Это будет зависеть от новых футболистов и того, как быстро они впишутся в новый коллектив. «Карабаху» по силам преодолеть эти трудности.

– Что скажете о матчах третьего раунда квалификации Лиги конференций против киевского «Динамо»?

– Учитывая последние события в этой стране, сегодня украинский клуб уже не настолько силен. Но имя этого клуба говорит само за себя: они всегда борются за чемпионство в своей стране и за высокие результаты в еврокубках. Они будут бороться за выход в следующий раунд. Для обеих команд это будут важные и сложные матчи. Болеем за «Карабах».

Первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Динамо» и «Карабахом» состоится в четверг, 6 августа, в Люблине и начнется в 20:00 по киевскому времени.