Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Азербайджана: «Динамо? Имя клуба говорит само за себя»
Лига конференций
06 августа 2026, 09:20 |
74
0

Экс-игрок сборной Азербайджана: «Динамо? Имя клуба говорит само за себя»

Вагиф Джавадов ожидает конкурентных матчей между «Динамо» и «Карабахом»

06 августа 2026, 09:20 |
74
0
Экс-игрок сборной Азербайджана: «Динамо? Имя клуба говорит само за себя»
Аzerisport. Вагиф Джавадов
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший форвард сборной Азербайджана Вагиф Джавадов поделился ожиданиями от матча третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Динамо» и «Карабахом».

– Что скажете о «Карабахе», который неожиданно для многих азербайджанских болельщиков уступил болгарскому ЦСКА (0:0, 0:0, по пенальти – 4:5)?

– Действительно, результат стал неожиданностью. Но еще первый матч показал, что ЦСКА – непростой соперник. Изменения в составе команды не могли пройти бесследно. В прошлом сезоне болгарский клуб они бы прошли без проблем. В клубе решили обновить состав. Часть игроков продали и заработали неплохие деньги. Думаю, они все делают правильно.

– Адаптация нового состава может затянуться?

– Это может занять некоторое время, но рано или поздно они снова заявят о себе и покажут свой класс. В клубе хорошо знают вкус побед, и все силы будут брошены на то, чтобы вернуться на свой уровень. Другой вопрос – насколько быстро это произойдет. Это будет зависеть от новых футболистов и того, как быстро они впишутся в новый коллектив. «Карабаху» по силам преодолеть эти трудности.

– Что скажете о матчах третьего раунда квалификации Лиги конференций против киевского «Динамо»?

– Учитывая последние события в этой стране, сегодня украинский клуб уже не настолько силен. Но имя этого клуба говорит само за себя: они всегда борются за чемпионство в своей стране и за высокие результаты в еврокубках. Они будут бороться за выход в следующий раунд. Для обеих команд это будут важные и сложные матчи. Болеем за «Карабах».

Первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Динамо» и «Карабахом» состоится в четверг, 6 августа, в Люблине и начнется в 20:00 по киевскому времени.

По теме:
Вернидуб поставил на место легионера в перерыве еврокубкового матча
Панатинаикос не сумел обыграть болгарский ЦСКА 1948 в Лиге конференций
Экс-игрок Динамо Раффаэл: «Блохин не давал мне много игрового времени»
Вагиф Джавадов Динамо Киев Карабах Динамо - Карабах Лига конференций
Иван Чирко Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Футбол | 05 августа 2026, 16:26 14
Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты

Украинский хавбек сыграл впервые с ноября 2024 года

Мудрик выступил с заявлением после возвращения в футбол
Футбол | 06 августа 2026, 00:22 4
Мудрик выступил с заявлением после возвращения в футбол
Мудрик выступил с заявлением после возвращения в футбол

Футболист поблагодарил болельщиков «Челси»

В Испании сообщили, какой клуб намерен приобрести Забарного
Футбол | 06.08.2026, 07:02
В Испании сообщили, какой клуб намерен приобрести Забарного
В Испании сообщили, какой клуб намерен приобрести Забарного
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
Футбол | 05.08.2026, 10:42
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Футбол | 05.08.2026, 08:47
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк Тайсон публично возразил Усику
Майк Тайсон публично возразил Усику
05.08.2026, 06:32 1
Бокс
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
04.08.2026, 11:22 8
Футбол
Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
05.08.2026, 17:50 129
Футбол
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
04.08.2026, 09:35 13
Футбол
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
04.08.2026, 16:16
Футбол
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
04.08.2026, 20:59 31
Теннис
Александр БОЙКО: «Из-за этой недостраны я уже почти пять лет не был дома»
Александр БОЙКО: «Из-за этой недостраны я уже почти пять лет не был дома»
05.08.2026, 14:00 4
Волейбол
ПСЖ потерпел фиаско в спарринге с Мальоркой. Забарный отыграл весь матч
ПСЖ потерпел фиаско в спарринге с Мальоркой. Забарный отыграл весь матч
05.08.2026, 23:59 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем