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  4. Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, завершившийся громким фиаско
Франция
06 августа 2026, 08:55 |
978
1

Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, завершившийся громким фиаско

Илья сыграл в матче против «Мальорки»

06 августа 2026, 08:55 |
978
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Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, завершившийся громким фиаско
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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В среду, 5 августа, французский «ПСЖ» провел первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Луиса Энрике на выезде уступила испанской «Мальорки» со счётом 0:3.

В стартовом составе парижан вышел украинский центральный защитник Илья Забарный, который отыграл весь матч без замены.

За 90 минут 23-летний защитник совершил 97 касаний мяча, отдал 81 точную передачу из 89 (91%), выиграл одно из двух единоборств, записал в актив один перехват, один вынос и три подбора. В то же время украинец допустил результативную ошибку, а также 11 раз терял мяч.

По итогам встречи статистический портал Sofascore оценил игру Забарного в 5,9 балла. Это самый низкий показатель среди всех футболистов, принявших участие в матче.

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товарищеские матчи Мальорка ПСЖ Илья Забарный оценки SofaScore
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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захист ПСЖ - прохідний двір.
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