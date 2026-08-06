Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, завершившийся громким фиаско

В среду, 5 августа, французский «ПСЖ» провел первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Луиса Энрике на выезде уступила испанской «Мальорки» со счётом 0:3.

В стартовом составе парижан вышел украинский центральный защитник Илья Забарный, который отыграл весь матч без замены.

За 90 минут 23-летний защитник совершил 97 касаний мяча, отдал 81 точную передачу из 89 (91%), выиграл одно из двух единоборств, записал в актив один перехват, один вынос и три подбора. В то же время украинец допустил результативную ошибку, а также 11 раз терял мяч.

По итогам встречи статистический портал Sofascore оценил игру Забарного в 5,9 балла. Это самый низкий показатель среди всех футболистов, принявших участие в матче.