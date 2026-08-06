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  4. Второй сеяный снялся с турнира ATP 1000 в Монреале из-за травмы
ATP
06 августа 2026, 02:13 | Обновлено 06 августа 2026, 02:14
41
0

Второй сеяный снялся с турнира ATP 1000 в Монреале из-за травмы

Феликс Оже-Альяссим пропустит домашний Мастерс из-за проблем со спиной

06 августа 2026, 02:13 | Обновлено 06 августа 2026, 02:14
41
0
Второй сеяный снялся с турнира ATP 1000 в Монреале из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (ATP 4) снялся с хардового турнира ATP 1000 в Монреале из-за травмы.

Оже-Альяссим, сеяный под вторым номером, пропустит домашний Мастерс из-за проблем со спиной.

«В понедельник у меня неожиданно появилась боль в спине. До этого я две недели тренировался здесь и не было никаких проблем. Такое иногда случается, и раньше со мной уже бывало подобное. Конечно, момент крайне неудачен – особенно потому, что это произошло именно здесь. Мне повезло, что у меня был дополнительный день для подготовки, так как сначала я должен был играть во вторник вечером.

Я надеялся, что с каждым днем ​​будет лучше. Сегодня попытался выйти на корт – кое-кто из вас это видел. Попробовал размяться, но практически не мог подавать. В такой ситуации о том, чтобы выйти и бороться в матче, не могло быть и речи», – рассказал Оже-Альясим на пресс-конференции.

В основной сетке его заменит португалец Жайме Фария.

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Феликс Оже-Альяссим ATP Монреаль травма
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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