Зверев сенсационно проиграл 69-й ракетке и покинул Мастерс в Монреале
Александр уступил Таллону Грикспору в трех сетах на старте тысячника в Канаде
Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев завершил выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Монреале, Канада.
Зверев, сеяный под первым номером, сенсационно проиграл представителю Нидерландов Таллону Грикспору (ATP 69) в трех сетах за 2 часа и 33 минуты – 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.
Счет очных встреч соперников – 10:3 в пользу немецкого теннисиста.
В прошлом году на Мастерсе в Канаде (Торонто) Зверев дошел до полуфинала, где уступил Карену Хачанову.
Для Грикспора это третья победа над игроком топ-5 в карьере (Александр Зверев – дважды, Янник Синнер).
В 1/16 финала Таллон сыграет либо с Фабианом Марожаном, либо с Маттео Арнальди.
ATP 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала
Александр Зверев [1] – Таллон Грикспор – 7:6 (7:3), 2:6, 4:6
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер поздравил функционера с днём рождения
Футболист отдал голевой пас на тренировке