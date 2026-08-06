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ATP
06 августа 2026, 01:54 | Обновлено 06 августа 2026, 02:44
56
0

Зверев сенсационно проиграл 69-й ракетке и покинул Мастерс в Монреале

Александр уступил Таллону Грикспору в трех сетах на старте тысячника в Канаде

06 августа 2026, 01:54 | Обновлено 06 августа 2026, 02:44
56
0
Зверев сенсационно проиграл 69-й ракетке и покинул Мастерс в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев завершил выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Монреале, Канада.

Зверев, сеяный под первым номером, сенсационно проиграл представителю Нидерландов Таллону Грикспору (ATP 69) в трех сетах за 2 часа и 33 минуты – 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.

Счет очных встреч соперников – 10:3 в пользу немецкого теннисиста.

В прошлом году на Мастерсе в Канаде (Торонто) Зверев дошел до полуфинала, где уступил Карену Хачанову.

Для Грикспора это третья победа над игроком топ-5 в карьере (Александр Зверев – дважды, Янник Синнер).

В 1/16 финала Таллон сыграет либо с Фабианом Марожаном, либо с Маттео Арнальди.

ATP 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Александр Зверев [1] – Таллон Грикспор – 7:6 (7:3), 2:6, 4:6

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Инфографика

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Александр Зверев Таллон Грикспор ATP Монреаль
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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