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Лига конференций
06 августа 2026, 11:49 | Обновлено 06 августа 2026, 12:07
276
0

ВИДЕО. Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой ЛК с Карабахом

Киевская команда 6 августа сыграет первый матч Q3 ЛК в польском Люблине

06 августа 2026, 11:49 | Обновлено 06 августа 2026, 12:07
276
0
ВИДЕО. Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой ЛК с Карабахом
ФК Динамо
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Киевское Динамо завершило подготовку к первому матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

6 августа в 20:00 киевская команда в польском Люблине встретится с клубом Карабах из Азербайджана.

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Футболисты киевского Динамо продолжают борьбу за место в основном этапе еврокубков после неудачи в Q2 Лиги Европы против греческого ПАОК (2:3 и 0:2).

Вечером накануне игры Динамо провело тренировку на стадионе Арена Люблин, где пройдет поединок. Коуч Игорь Костюк и новичок Алексей Сыч приняли участие в предматчевой пресс-конференции.

Соперником в Q4 ЛК для победителя пары Динамо – Карабах станет лучшая команда в противостоянии Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия).

ВИДЕО. Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Карабахом

Видео тренировки

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Динамо Киев видео фото Карабах тренировка Игорь Костюк Лига конференций Динамо - Карабах
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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